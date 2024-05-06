Макс Ферстаппен: «Мне не понравился столбик, поэтому я его снес и проверил прочность переднего крыла»

Ферстаппен пошутил над своей ошибкой в гонке во Флориде.

Пилот «Ред Булл» сбил столбик, промахнувшись в 15-м повороте, а после финиша Гран-при Майами рассказал, что случилось.

«Мне он не понравился, поэтому я решил его снести и проверить прочность переднего крыла заодно. Так что крэш-тест пройден. Да, повреждений не было», – сообщил трехкратный чемпион «Формулы-1» на пресс-конференции.

Также нидерландец прокомментировал тот факт, что напарник едва не столкнулся с ним на старте:

«Когда я поворачивал, то увидел, что он заблокировал колеса. И посмотрел эпизод после финиша. Он вроде как поцарапал диффузор, было очень близко.

Все могло закончиться катастрофой – и для команды тоже. Так что да, повезло».

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