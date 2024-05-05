Управляющий директор «Ред Булл»: «Не вижу причин, по которым Ферстаппен захотел бы уйти»

В руководстве «Ред Булл» уверены в сохранении Ферстаппена.

Управляющий директор компании «Ред Булл» Оливер Минцлафф высказался о попытках конкурентов переманить Ферстаппена.

В частности, Минцлафф упрекнул босса « » в том, что позволяет себе постоянные публичные заявления в отношении и желании «Мерседеса» переманить гонщика. При том, что у Макса есть долгосрочный контракт с «Ред Булл»

«Я понимаю, под каким давлением находится Тото Вольфф, да и боссы других команд, вероятно, после нескольких лет отставания. Но мне кажется, что Тото Вольффу стоит сконцентрироваться на своих задачах и проблемах. Коих у него предостаточно.

При этом не стоит забывать и об уважительном отношении к соперникам. Если я буду не переставая говорить о сотрудниках других команд – это будет неправильно.

У Макса есть долгосрочный контракт с «Ред Булл» и он ни словом не обмолвился о том, что не хотел бы выполнить до конца свои обязательства по этому контракту.

Так что я не обеспокоен тем, что он может [якобы] рассматривать возможность ухода из «Ред Булл». Нужно просто успокоить ситуацию. Этого хочет и Макс, и мы сами. К тому же, спокойная обстановка необходима, если вы хотите добиться успеха в спорте – будь то футбол или « ».

Я не вижу причин, по которым Макс захотел бы уйти из «Ред Булл». Мне в голову не приходит ни одной такой причины. Макс хочет самую быструю машину. Эта машина сейчас у нас. Макс хочет выиграть чемпионат. С нами у него наиболее высокие шансы этого добиться. К тому же Макс преданный парень. Он знает, что и Гельмут Марко всегда в него верили. И он это ценит», – рассказал Минфлафф.

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