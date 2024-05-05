Ландо Норрис: «Мы внесли несколько изменений, но потенциально мы пошли в неправильном направлении»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Норрис полагает, что «Макларен» мог ошибиться с настройками .

Пилот «Макларена» рассказал, что команда изменила настройки болида перед основной квалификацией уик-энда – Ландо сомневается в их эффективности.

«Мы справились лучше, чем вчера с точки зрения работы с шинами, но мы испытывали трудности с болидом.

Мы внесли несколько изменений, но потенциально мы пошли в неправильном направлении. Вчера я был куда более уверен за рулем, чем сегодня. Что-то стоит пересмотреть. Но, очевидно, эта квалификация прошла получше, было близко.

Думаю, мы должны продвинуться вперед. Мы сделали то, что посчитали правильным, но на трассе дела порой складываются чуть иначе.

Мы внесли кое-какие изменения, и мне бы хотелось вернуться к ним сейчас перед завтрашним днем, но, очевидно, мы не можем так сделать», – сказал Норрис.   

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