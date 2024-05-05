Ландо Норрис: «Мы внесли несколько изменений, но потенциально мы пошли в неправильном направлении»

Норрис полагает, что «Макларен» мог ошибиться с настройками .

Пилот « » рассказал, что команда изменила настройки болида перед основной квалификацией уик-энда – сомневается в их эффективности.

«Мы справились лучше, чем вчера с точки зрения работы с шинами, но мы испытывали трудности с болидом.

Мы внесли несколько изменений, но потенциально мы пошли в неправильном направлении. Вчера я был куда более уверен за рулем, чем сегодня. Что-то стоит пересмотреть. Но, очевидно, эта квалификация прошла получше, было близко.

Думаю, мы должны продвинуться вперед. Мы сделали то, что посчитали правильным, но на трассе дела порой складываются чуть иначе.

Мы внесли кое-какие изменения, и мне бы хотелось вернуться к ним сейчас перед завтрашним днем, но, очевидно, мы не можем так сделать», – сказал Норрис.

Ферстаппен на поуле в Майами, но «Феррари» совсем рядом

