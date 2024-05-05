Карлос Сайнс: «В Майами почти невозможно собрать чистый круг, из-за ветра не знаешь, что случится»

Сайнс высказался о третьей стартовой позиции в США.

Гонщик « » завершил квалификацию к Гран-при Майами третьим, уступив из « » и своему напарнику Шарлю Леклеру.

«Немного жаль по поводу спринта – я не мог обогнать [Риккардо], но знал, что темп есть. Я понимал, что с чистой квалификацией мог пробиться в топ-3.

Нам удалось проехать кое-какие чистые круги. Здесь очень трудно на новом «софте». Каждый круг – в каком-то смысле приключение. Из-за такого ветра не знаешь, что случится. Если учитывать это, круги вышли не такими уж плохими.

Когда завершаешь круг, всегда кажется, что можно было проехать куда быстрее, но здесь почти невозможно собрать чистый круг», – заявил испанец.

Гран-при Майами-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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