Карлос Сайнс: «В субботу постараемся отыграться»

Сайнс остался недоволен результатом квалификации к спринту в .

Пилот « » отметил, что мог бы добиться большего, если бы не допущенная на последнем быстром круге ошибка.

«Не лучшая наша пятница. В перерыве между сессиями ощущения от управления болидом изменились, в спринт-квалификации нам пришлось труднее.

Тем не менее, круг на «софте» мне удавалось более или менее неплохо собрать, но потом я допустил ошибку в 17-м повороте, которая дорого мне обошлась и в итоге отбросила на 5-е место.

Тем не менее, в субботу мы постараемся отыграться [в спринте], а затем у нас будет еще один шанс поработать над машиной и улучшить настройки – к основной квалификации и главной гонке в воскресенье», – рассказал .

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