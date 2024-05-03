«Я здесь не для того, чтобы заботиться о маленьких детях. Этим я занимаюсь дома». Магнуссен – о возможности выступать за «Хаас» вместе с Бермэном

Теги Феррари Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Оливер Бермэн Авто

Магнуссен высказался о своем будущем в свете ухода Хюлькенберга из «Хааса».

Датчанин отметил, что не будет против прихода в «Хаас» юниора «Феррари» Оливера Бермэна, но при этом ему вряд ли будет интересна роль «няньки» для юного дебютанта.

При этом Магнуссен не исключил, что и сам может покинуть «Хаас» и продолжить карьеру в другой команде.

«Вообще-то я здесь не для того, чтобы заботиться о маленьких детях. Этим я занимаюсь дома. Надеюсь, что парень получит место за рулем болида «Ф-1» и окажется компетентным, профессиональным и стабильным гонщиком – которым является Нико Хюлькенберг. Да и посмотрим, окажусь ли я сам за рулем второго болида «Хааса».

Честно говоря, я вообще думал, что в следующем году мы с Нико снова будем выступать вместе – мне это казалось вполне вероятным. Я желаю Нико всего самого лучшего [в «Заубере» и позже «Ауди»], а пока мы продолжим сохранять концентрацию и получать удовольствие от этого сезона, стараться продолжать прогрессировать как команда.

Увеличивает ли этот переход мои шансы продлить контракт с «Хаасом»? Может быть. Хотя я думаю, что ситуация на рынке пилотов остается открытой, свободные места есть еще во многих командах», – рассказал Магнуссен.

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6 комментариев
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Ответ Алекс Клиторман
🤣🤣🤣 Помалкивал бы. Кому ты нужен вообще? Хульк наглядно показал твой уровень.
Да хороший у него уровень, приезжает сразу за Нико и страхует его.
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Ответ Кирилл Конопельченко
Как же я буду ржать когда он тебя разнесёт…да еще и в дебюте😂😂😂
не переоценивай дебютантов. Мага сильный боец и не просто так занимает место в кокпите
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