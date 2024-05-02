Нико Хюлькенберг о контракте с «Ауди»: «Давление в связи с выступлением за заводскую немецкую команду является вторичным фактором»

Хюлькенберг высказался о подписании контракта с «Ауди».

Пилот « » договорился о том, что со следующего сезона будет выступать за « » – а с 2026 года данный коллектив начнет участвовать в «Формуле-1» уже в качестве заводской команды «Ауди».

спросили, как он оценивает свои шансы и как смотрит на ситуацию, что переход в заводскую немецкую команду случится для него в таком возрасте.

«Думаю, в моей карьере были самые разные периоды, которые мне пришлось пережить. Бывали моменты, когда я вообще не думал об этом, поскольку был доволен тем, чем занимался, и не тратил слишком много времени сил на обдумывание таких вопросов, пытаясь предсказать собственное будущее. Я просто плыл по течению.

А бывали и другие периоды, в которые у меня был более целеустремленный настрой и я старался искать новые возможности, хотел разобраться со своим будущим. Но я думаю, что на какое-то время я вообще отключился от мира автоспорта, в итоге пошло мне на пользу.

Что касается давления в связи с выступлением за «Ауди» [заводскую немецкую команду], то это скорее вторичный фактор. И я бы не сказал, что стремился попасть именно и только в «Ауди». Как гонщик ты всегда стремишься заполучить место, которое, как ты считаешь, даст тебе наилучшие спортивные возможности и лучшую возможность добиться успеха в будущем. И я считаю, что в данной ситуации наилучшие для себя шансы на это я получу именно в « », – рассказал Хюлькенберг.

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