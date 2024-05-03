Гран-при Майами-2024. Практика. Ферстаппен – 1-й, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й
Международный автодром Майами
3 мая 2024 года
Практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.28,595 (24 круга)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,105 (22)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,116 (22)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,189 (25)
5. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,222 (23)
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,273 (22)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,417 (23)
8. Юки Цунода («РБ») +0,461 (23)
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,568 (22)
10. Пьер Гасли («Альпин») +0,580 (26)
11. Даниэль Риккардо («РБ») +0,583 (26)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,594 (25)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,719 (24)
14. Алекс Албон («Уильямс») +0,798 (23)
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,850 (22)
16. Ландо Норрис («Макларен») +0,900 (18)
17. Валттери Боттас («Заубер») +1,041 (22)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +1,296 (22)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,428 (21)
20. Шарль Леклер («Феррари») +3,504 (3)
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8-Цунода-медиум
9-Окон-софт
10-Гасли-софт
11-Рикьярдо-медиум
12-Магнуссен-софт
13-Хюлькенберг-софт
14-Албон-софт
15-Чжоу-софт
16-Норрис-хард
17-Боттас-софт
18-Сарджент-медиум
19-Алонсо-хард
20-Леклер-хард
- Леклер в самом начале практики устроил такой цирк. В простом левом повороте развернулся, да так, что машину встала в узком проходе против шерсти. А развернуть болид обратно было никак, хоть он и пытался перегородив весь проезд. Так и вылез из машины, не принял участие в практике;
- Алонсо ездил только на харде с какими-то ужасными временами. Медиум и софт так и не попробовал. Экономит на резине видимо, что бы не вышло как в основной гонке в Китае.