«Феррари» представила тизер ливреи с двумя оттенками синего для Гран-при Майами
«Феррари» выложила фрагмент особой ливреи.
На Гран-при Майами Скудерия будет использовать расцветку с двумя оттенками синего, Azzurro La Plata и Azzurro Dino, в честь 70-летия присутствия «Феррари» на американском рынке.
В отличие от комбинезонов, ливрея не стала полностью синей – как минимум на носовом обтекателе присутствует традиционный красный цвет.
Ранее команда показала светло-синие колесные диски.
«Феррари» представила светло-синие комбинезоны для Гран-при Майами