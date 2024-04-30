«Феррари» представила тизер ливреи с двумя оттенками синего для Гран-при Майами

«Феррари» выложила фрагмент особой ливреи.

На Гран-при Майами Скудерия будет использовать расцветку с двумя оттенками синего, Azzurro La Plata и Azzurro Dino, в честь 70-летия присутствия «Феррари» на американском рынке.

В отличие от комбинезонов, ливрея не стала полностью синей – как минимум на носовом обтекателе присутствует традиционный красный цвет.

Ранее команда показала светло-синие колесные диски.

«Феррари» представила светло-синие комбинезоны для Гран-при Майами

Фото: соцсети команды «Феррари»