Гельмут Марко подвел итоги старта сезона: «Можем с уверенностью говорить, что болид «Ред Булл» хорошо работает на трассах всех типов»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Марко оценил старт сезона для «Ред Булл».

По мнению австрийца, на данный момент машина позволяет Максу Ферстаппену демонстрировать максимум своей скорости, что и отражается на результатах:

«Пять гоночных уик-эндов, на пяти разных трассах – и пять поулов при четырех победах для Макса Ферстаппена. На данный момент мы с достаточной степенью уверенности можем говорить о том, что наша машина работает на трассах всех типов».

По словам Марко, в пользу «Ред Булл» играет и упорная борьба «Феррари», «Макларена» и «Мерседеса» между собой:

«Да, меня это радует. Ведь это значит, что каждый раз, когда ближайший преследователь позади нас меняется, отрыв «Ред Булл» только увеличивается. И на самом деле мы были поражены, что на этапе в Китае второй силой в пелотоне стал Ландо Норрис на «Макларене».

При этом Марко не стал говорить о том, что у «Ред Булл» вообще отсутствуют какие бы то ни было проблемы:

«Уровень износа шин на этапе в Мельбурне был нехарактерно высоким для нашей машины. Так что да, мы в любом случае быстры, однако особенности покрытия трассы и особенности ее конфигурации могут влиять на ситуацию.

Где наши конкуренты могут к нам подобраться – так это на этапах в Майами и Монако. Особенно учитывая то, что сильнее всего они приближаются в квалификации. И я полагаю, что выиграть поулы на двух этих этапах нам будет очень непросто.

Хотя я все равно полагаю, что на Гран-при Майами мы должны быть конкурентоспособны. Хоть мы и снова будем иметь дело с кардинальным изменением погодных условий – нас ждет теплый климат с высокой влажностью. Посмотрим, насколько чувствительными будут шины к таким переменам условий».

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

2 комментария
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Гельмут Марко: Можем с уверенность говорить, что болид "Ред Булл" - космовоз.
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