Гельмут Марко подвел итоги старта сезона: «Можем с уверенностью говорить, что болид «Ред Булл» хорошо работает на трассах всех типов»
Марко оценил старт сезона для «Ред Булл».
По мнению австрийца, на данный момент машина позволяет Максу Ферстаппену демонстрировать максимум своей скорости, что и отражается на результатах:
«Пять гоночных уик-эндов, на пяти разных трассах – и пять поулов при четырех победах для Макса Ферстаппена. На данный момент мы с достаточной степенью уверенности можем говорить о том, что наша машина работает на трассах всех типов».
По словам Марко, в пользу «Ред Булл» играет и упорная борьба «Феррари», «Макларена» и «Мерседеса» между собой:
«Да, меня это радует. Ведь это значит, что каждый раз, когда ближайший преследователь позади нас меняется, отрыв «Ред Булл» только увеличивается. И на самом деле мы были поражены, что на этапе в Китае второй силой в пелотоне стал Ландо Норрис на «Макларене».
При этом Марко не стал говорить о том, что у «Ред Булл» вообще отсутствуют какие бы то ни было проблемы:
«Уровень износа шин на этапе в Мельбурне был нехарактерно высоким для нашей машины. Так что да, мы в любом случае быстры, однако особенности покрытия трассы и особенности ее конфигурации могут влиять на ситуацию.
Где наши конкуренты могут к нам подобраться – так это на этапах в Майами и Монако. Особенно учитывая то, что сильнее всего они приближаются в квалификации. И я полагаю, что выиграть поулы на двух этих этапах нам будет очень непросто.
Хотя я все равно полагаю, что на Гран-при Майами мы должны быть конкурентоспособны. Хоть мы и снова будем иметь дело с кардинальным изменением погодных условий – нас ждет теплый климат с высокой влажностью. Посмотрим, насколько чувствительными будут шины к таким переменам условий».
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