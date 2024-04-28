Менеджер Сайнса: «В ближайшее время громких новостей ждать не стоит»
Менеджер Сайнса не ждет решения по будущему своего клиента в ближайшее время.
По словам Карлоса Оноро, который ведет дела пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, его клиент пока не определился с тем, где продолжит карьеру.
Считается, что Сайнс является кандидатом на место в «Мерседес», но там испанца не устраивает длительность предложенного контракта.
В то же время в кандидатуре Сайнса сильно заинтересованы в «Ауди» (в данный момент команда выступает под маркой «Заубер»).
«Нет-нет. В промежутке между гонками в Китае и Майами можете спать спокойно! Не волнуйтесь.
Скажем так, сейчас наступает интересный период времени. В последнее время события на рынке пилотов разворачиваются довольно активно, и я думаю, что какие-то движения мы увидим в ближайшие недели. Но в данный момент мы все продолжаем, скажем так, жонглировать разными вариантами.
В ближайшее время громких новостей ждать не стоит, как минимум от нас, мы продолжаем играть в свою игру, а дальше будет видно», – рассказал Оноро.
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