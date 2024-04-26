Стефано Доменикали о возможном увеличении количества спринтов в «Ф-1»: «Мы должны уважать интересы болельщиков»

Доменикали допустил увеличение количества спринтов в «Ф-1».

По словам руководителя чемпионата, формат гоночного уик-энда со спринтом хорошо работает в первую очередь из-за того, что соревновательные сессии проходят по ходу всех трех дней, а не только двух, как при обычном формате .

считает, что этап в Китае лишний раз подтвердил успешность данного формата:

«В пятницу, во время квалификации к спринту, мы видели потрясающие условия, а на трассе происходило много событий. Что служит нам напоминанием о том, что это и является нашей обязанностью – следить за тем, чтобы какие-то интересные события происходили на трассе по ходу каждого дня гоночного уик-энда. Ведь мы должны уважать интересы болельщиков – ведь мы хотим, чтобы они хорошо проводили время».

Доменикали не исключил, что спринт-заездов в сезоне в будущем может стать больше шести:

«А почему нет? Я бы сказал, что пока спринты работают отлично, ведь этот формат сохраняет напряжение борьбы каждый день гоночного уик-энда. Мы обсудим этот вопрос в будущем.

Сейчас мы посмотрим, как данный формат сработает в этом году. А на следующем заседании Комиссии «Формулы-1» мы обязательно хотим обсудить то, как нам избежать ситуаций, подобной той, что возникла во время гоночного уик-энда в Японии – когда машины просто не могли выехать на трассу. Потому что это была не очень приятная ситуация, ведь люди пришли на трибуны, чтобы увидеть гонщиков. Уверен, команды тоже это понимают, так что нам будет нужно найти какое-то решение».

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