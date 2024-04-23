Фредерик Вассер: «Феррари» допустила слишком много ошибок на Гран-при Китая»

Вассер рассказал о просчетах «Феррари» в Шанхае.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Китая, который и завершили четвертым и пятым.

«Я считаю, дело в том, чтобы собрать все воедино. Мы не провели чистый уик-энд, все вместе допустили слишком много ошибок.

В этой группе необходимо действовать идеально, иначе не окажешься в лидерах. Есть шесть или семь машин, которых разделяет одна десятая в квалификации. Это означает, что детали отделяют успех от провала», – отметил .

Менеджер также поделился информацией о проблемах гонщиков на шинах «хард»:

«Если мы что-то потеряли, то скорее на последнем отрезке. Карлосу немного не повезло с пит-стопом, так как он заехал за три или четыре круга до появления машины безопасности.

Он опасался проводить очень длинный отрезок на последнем комплекте «харда» и действовал слегка консервативно поначалу, однако очень здорово справился с длинным отрезком.

На «харде» мы выдаем чуть меньше, чем на «медиуме» в данный момент. В конце отрезка на «медиуме» мы оказались в хорошем положении, однако потеряли на «харде».

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