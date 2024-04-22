HammAli & Navai на GARAGE FEST Игора Драйв 2024!

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2024 пройдет 27 и 28 июля, билеты уже в продаже.

В этом году к масштабному фестивалю музыки, скорости и драйва присоединится российский поп-рэп-дуэт HammAli & Navai. HammAli & Navai – творческий тандем, который состоит из двух исполнителей: HammAli – Александр Алиев, Navai – Наваи Бакиров. В 2017-м группа сняла клип на песню «Хочешь, я к тебе приеду», который мгновенно стал популярен у российских слушателей, а в 2018-м выпустила свой дебютный альбом JANAVI. С тех пор композиции музыкантов – лидеры чартов в России и странах СНГ

Услышать известный рэп-дуэт можно будет в воскресенье 28 июля на сцене GARAGE FEST Игора Драйв.

Также в программе – «Драйв Шоу»: первый и единственный в России автотеатр, который на протяжении нескольких лет действует на Игора Драйв. Помимо этого – четвертый этап Classic Touring – международная многоэтапная серия по кольцевым гонкам на классических автомобилях.

Билеты и подробная информация о фестивале на – на официальном сайте.