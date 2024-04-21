Макс Ферстаппен о победе в Китае: «Да, мне действительно очень хотелось выиграть именно эту гонку»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен обрадовался победе на Гран-при Китая.

Пилот «Ред Булл» отметил, что победить на этапе в Шанхае ему хотелось чуть больше обычного – во многом потому, что ранее Ферстаппен никогда не выигрывал Гран-при Китая.

«Хорошая гонка. Еще мы, как команда, здорово поработали с балансом машины. Потому что мы смогли даже улучшить его в сравнении с тем, что было в начале уик-энда.

И если говорить о конкурентоспособности машины в главной гонке, то я думаю, что сегодня болид работал даже лучше, чем в спринте. Что здорово облегчило мне жизнь – поведение машины было очень стабильным, ей было приятно управлять.

И да, мне действительно очень хотелось выиграть именно эту гонку. В прошлом я уже бывал здесь на подиуме, а вот побеждать до сегодняшнего дня не удавалось. Так что я правда очень рад. Отличный уик-энд за рулем отличного болида», – рассказал Ферстаппен.

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3 комментария
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Молодец! Наверное уже и не осталось почти трасс, где бы Макс не выигрывал)
+4
0
+4
Ответ Any
Молодец! Наверное уже и не осталось почти трасс, где бы Макс не выигрывал)
Сингапур
0
0
0
Ответ Саша Филиппов
Сингапур
Наверное самая желаемая победа для РБ и Макса
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