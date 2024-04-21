Макс Ферстаппен о победе в Китае: «Да, мне действительно очень хотелось выиграть именно эту гонку»

Ферстаппен обрадовался победе на Гран-при Китая.

Пилот « » отметил, что победить на этапе в Шанхае ему хотелось чуть больше обычного – во многом потому, что ранее Ферстаппен никогда не выигрывал Гран-при Китая.

«Хорошая гонка. Еще мы, как команда, здорово поработали с балансом машины. Потому что мы смогли даже улучшить его в сравнении с тем, что было в начале уик-энда.

И если говорить о конкурентоспособности машины в главной гонке, то я думаю, что сегодня болид работал даже лучше, чем в спринте. Что здорово облегчило мне жизнь – поведение машины было очень стабильным, ей было приятно управлять.

И да, мне действительно очень хотелось выиграть именно эту гонку. В прошлом я уже бывал здесь на подиуме, а вот побеждать до сегодняшнего дня не удавалось. Так что я правда очень рад. Отличный уик-энд за рулем отличного болида», – рассказал .

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