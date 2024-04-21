Фернандо Алонсо: «Мы пятая по скорости команда. Однако наши соперники не могут собрать хорошие круги в субботу»

Алонсо считает «Астон Мартин» пятой по скорости командой .

Пилот « » в подробностях рассказал о трудностях на . Как отметил испанец, темп «Астон Марти» не так хорош, как может показаться – просто конкуренты проводят слабую квалификацию.

«У нас больше не было «харда» – был один «софт», один «медиум» и 35 кругов впереди, которые, по нашим расчетам, было невозможно проехать на одном комплекте. Мы провели много кругов за машиной безопасности, пока убирали «Заубер», и как только она ушла, появилась еще одна из-за другой аварии.

Я чувствовал, что еду быстро, но у нас были не совсем хорошие позиции, когда я оказался десятым. Было сложно, это была единственная из возможных стратегий.

Но этого хватило, чтобы поставить лучший круг. Приятно чувствовать, что болид быстрый. У нас хорошо работает DRS в этом году, так что обгонять было легко. Я чуть не разбился в последнем повороте – я атаковал на пределе.

Вчера то же самое было в ситуации с Льюисом [Хэмилтоном], я был на втором месте, когда у Ландо [Норриса] возникли проблемы, и я сказал: «Хорошо, я могу попробовать полидировать хотя бы один круг». Сегодня я прошел Чеко [Переса на старте] и подумал: «Хорошо, сделаю это снова». Но у меня не было ни выбора, ни возможности. Надеюсь, однажды получится.

Утром направление ветра менялось, так что в первом и втором повороте он дул прямо навстречу. Так что я знал, что если поравняюсь с кем-то в первом и втором повороте, то смогу атаковать. Я действовал очень агрессивно.

Затем в конце мы вернулись на свою естественную позицию – то есть на девятое-десятое место. Мы продолжаем повторять одно и то же, но каждое воскресенье мы пятая по скорости команда. Однако по какой-то причине они [соперники] не могут собрать хорошие круги в субботу. Мы квалифицируемся выше них, а затем каждое воскресенье происходит вот такая борьба. Посмотрим, сможем ли мы улучшить болид», – прояснил ситуацию Алонсо.

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