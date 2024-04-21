Фернандо Алонсо: «Мы пятая по скорости команда. Однако наши соперники не могут собрать хорошие круги в субботу»

Теги Гран-при Китая Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо считает «Астон Мартин» пятой по скорости командой .

Пилот «Астон Мартин» в подробностях рассказал о трудностях на Гран-при Китая. Как отметил испанец, темп «Астон Марти» не так хорош, как может показаться – просто конкуренты проводят слабую квалификацию.

«У нас больше не было «харда» – был один «софт», один «медиум» и 35 кругов впереди, которые, по нашим расчетам, было невозможно проехать на одном комплекте. Мы провели много кругов за машиной безопасности, пока убирали «Заубер», и как только она ушла, появилась еще одна из-за другой аварии.

Я чувствовал, что еду быстро, но у нас были не совсем хорошие позиции, когда я оказался десятым. Было сложно, это была единственная из возможных стратегий.

Но этого хватило, чтобы поставить лучший круг. Приятно чувствовать, что болид быстрый. У нас хорошо работает DRS в этом году, так что обгонять было легко. Я чуть не разбился в последнем повороте – я атаковал на пределе.

Вчера то же самое было в ситуации с Льюисом [Хэмилтоном], я был на втором месте, когда у Ландо [Норриса] возникли проблемы, и я сказал: «Хорошо, я могу попробовать полидировать хотя бы один круг». Сегодня я прошел Чеко [Переса на старте] и подумал: «Хорошо, сделаю это снова». Но у меня не было ни выбора, ни возможности. Надеюсь, однажды получится.

Утром направление ветра менялось, так что в первом и втором повороте он дул прямо навстречу. Так что я знал, что если поравняюсь с кем-то в первом и втором повороте, то смогу атаковать. Я действовал очень агрессивно.

Затем в конце мы вернулись на свою естественную позицию – то есть на девятое-десятое место. Мы продолжаем повторять одно и то же, но каждое воскресенье мы пятая по скорости команда. Однако по какой-то причине они [соперники] не могут собрать хорошие круги в субботу. Мы квалифицируемся выше них, а затем каждое воскресенье происходит вот такая борьба. Посмотрим, сможем ли мы улучшить болид», – прояснил ситуацию Алонсо.

Самурай Алонсо: с 12-го в очки мимо Хэмилтона и «Макларена» за 5 кругов, мегасэйв, быстрейшее время на подбитой машине
 

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну Алонсо реально как зверь выступает
думаю про 5 машину по силе правда ибо будь она сильнее то даже мисье Строль в очки бы залезал
+15
-3
+12
Ответ Орбит Орбит
да не старайся, никого не заденешь. всем кто обладает разумом уже давно ясно, что Алонсо выше уровнем чем Хемильтон и на три уровня выше Феттеля
А как "обладающие разумом" объяснят тот факт что удел Алонсо уже лет 10 - это команды середняки и темные лошадки? Если он выше уровнем чем Хэмилтон
+6
-2
+4
Скорее всего, зелененькие - это вторая по скорости команда сейчас. Только пилоты днари. Точнее, один престарелый "топ", который только за счет брейк-тестов может позицию удерживать, и атакует с нарушениями правил, а его напарник - вообще не пилот.
+14
-12
+2
Ответ Eclipse7
Красные не раз пожалели, что Фёдора выгнали.
Человек Петрова обогнать не может, Массе приходится приказывать пропустить его, какие ещё сожаления 😆.
+8
-6
+2
Ответ Антон Якимцев
Человек Петрова обогнать не может, Массе приходится приказывать пропустить его, какие ещё сожаления 😆.
да не старайся, никого не заденешь. всем кто обладает разумом уже давно ясно, что Алонсо выше уровнем чем Хемильтон и на три уровня выше Феттеля
+6
-4
+2
Ответ Антон Якимцев
Человек Петрова обогнать не может, Массе приходится приказывать пропустить его, какие ещё сожаления 😆.
во времена Петрова никто никого обогнать не мог! Резина неубиваемая, дрс нет, тогда не было возможностей для обгона если машины имели близкую максималку, именно после того сезона так сильно решили поменять правила, облегчили обгоны до максимума и изменили подход к резине. Массу просили пропустить, но но пите его бы Алонсо все равно прошел.тот уик-энд Масса полностью проиграл Алонсо и оказался впереди потому что Феттель выдавил Алонсо на старте, на самом деле просто в него поехал.
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Елисеев
А как "обладающие разумом" объяснят тот факт что удел Алонсо уже лет 10 - это команды середняки и темные лошадки? Если он выше уровнем чем Хэмилтон
Ну это на самом деле легко объясняется. Хэм все это время показывал результат в топ-команде, его просто продляли, а Нандо после 30 долго нигде не задерживался и уходил искать лучшие условия (в том числе вне Ф-1). Если бы остался в Макларене, был бы сейчас в быстрой машине.
Ну а кому из топ-команд нужен ветеран, не ездивший в конкретном болиде, который ещё непонятно сколько будет уровень держать, да ещё и характер не самый простой. Берут своих перспективных на долгое время (Макс, Шарль, Ландо, Рассел, Пиастри) и середняков-вторикелл, которые не будут бухтеть в случае чего (Боттас, Перес, Сайнс)
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Воронцов
Скорее всего, зелененькие - это вторая по скорости команда сейчас. Только пилоты днари. Точнее, один престарелый "топ", который только за счет брейк-тестов может позицию удерживать, и атакует с нарушениями правил, а его напарник - вообще не пилот.
Поддержтваю. Феттель уже бы зацепил пару поулов и победу минимум, но невовремя ушёл, конечно.
+9
-7
+2
Ответ Орбит Орбит
да не старайся, никого не заденешь. всем кто обладает разумом уже давно ясно, что Алонсо выше уровнем чем Хемильтон и на три уровня выше Феттеля
Шо толку от его уровня, когда он 10 лет не побеждал, не ездил в топ команде, имеет 2 титула почти 20 летней давности
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Воронцов
Скорее всего, зелененькие - это вторая по скорости команда сейчас. Только пилоты днари. Точнее, один престарелый "топ", который только за счет брейк-тестов может позицию удерживать, и атакует с нарушениями правил, а его напарник - вообще не пилот.
Точно. А первые по скорости это Уильямс, да и вообще Сарджент быстрейший в пелетоне, просто ему пока не везёт
+8
-7
+1
Если бы не 1-й СК, то Алонсо боролся бы с Леклером за 4-е место.
Если бы не 2-й СК, то Алонсо боролся бы с Сайнсом за 5-е место и даже имел преимущество над ним.
0
0
0
Ответ Eclipse7
Красные не раз пожалели, что Фёдора выгнали.
И что изменилось бы?
+2
-2
0
Ответ Клименко
Шо толку от его уровня, когда он 10 лет не побеждал, не ездил в топ команде, имеет 2 титула почти 20 летней давности
ну для таких как ты лучшие гонщики отражены статистикой. признаешь, что Льюис величайший гонщик? ну ладно Льюис. Феттель сильнее Сенны)))
0
0
0
Ответ Антон Якимцев
Поддержтваю. Феттель уже бы зацепил пару поулов и победу минимум, но невовремя ушёл, конечно.
🤡🤡
+4
-4
0
Ответ Антон Якимцев
Поддержтваю. Феттель уже бы зацепил пару поулов и победу минимум, но невовремя ушёл, конечно.
да Феттель вроде выступал за астон мартин, зацепил пару стен, на его фоне стролл смотрелся как перспективный середняк
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий