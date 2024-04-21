Фредерик Вассер: «Феррари» не раскрыла весь потенциал болида в Китае. Надо лучше выступать в квалификациях»

В «Феррари» признают, что не показали максимум в Шанхае.

Руководитель «Феррари» высказался о Гран-при Китая, который завершил четвертым, а – пятым.

«Во-первых, мы стартовали с шестой и седьмой позиций – надо было лучше провести квалификацию. Было трудно прогреть шины [после пит-стопов], но это вопрос не полсекунды, а десятой или полутора десятых. Необходимо разобраться, почему мы лучше выступали на «медиуме» и испытывали проблемы на «харде». Настоящая проблема в старте с шестого и седьмого мест, надо обратить внимание на квалификацию, безусловно.

У Шарля была странная гонка. Мы ехали на два пит-стопа, а в итоге сделали лишь один, поэтому он оказался в промежуточной ситуации: не было понятно, атаковать или действовать консервативно, и в результате мы расплатились. В субботу гонка получилась хорошей, мы были недалеко от « », но надо понять, почему сегодня сложилось так.

Не знаю, ожидали ли мы более высокого результата в плане позиций, ведь мы стартовали низко, но ожидали, что темп будет лучше. Несомненно, темпа не хватало, и, чтобы добиться прогресса к следующей гонке, нужно понять, почему.

Я считаю, что проблема в этот уик-энд не в обновлениях, а скорее в неспособности раскрыть весь потенциал болида. Надо лучше выступать в квалификациях – вряд ли первый ряд был недостижимым. Тогда гонка сложилась бы совсем иначе», – поделился мнением Вассер в интервью Sky Sport.

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