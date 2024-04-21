Льюис Хэмилтон: «В жизни не сталкивался с настолько сильной недостаточной поворачиваемостью. Подумал, что повредил машину»

отметил неудачный выбор настроек болида на гонку в Китае.

Пилот « » рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу Гран-при, признав, что выбрал неправильный вариант настроек на квалификацию и гонку.

«Я подумал, что в начале заезда, должно быть, зацепил кого-то [и повредил болид], потому что я в жизни не сталкивался с настолько сильной недостаточной поворачиваемостью. Так что я поворачивал на очень низкой скорости и ждал, ждал, ждал, пока машина наконец повернет.

Я думал, что моя машина получила какие-то повреждения, как некоторые другие пилоты, потому что в какой-то момент вся трасса была просто усыпана мелкими обломками. Но на самом деле проблема была в выбранных мною настройках болида.

При более удачных решения в выборе настроек болида мы могли бы оказаться где-то рядом с Джорджем Расселлом [который финишировал 6-м]. Но ничего не поделаешь, нужно просто продолжать бороться», – рассказал Хэмилтон.

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