Льюис Хэмилтон: «В жизни не сталкивался с настолько сильной недостаточной поворачиваемостью. Подумал, что повредил машину»
Хэмилтон отметил неудачный выбор настроек болида на гонку в Китае.
Пилот «Мерседеса» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу Гран-при, признав, что выбрал неправильный вариант настроек на квалификацию и гонку.
«Я подумал, что в начале заезда, должно быть, зацепил кого-то [и повредил болид], потому что я в жизни не сталкивался с настолько сильной недостаточной поворачиваемостью. Так что я поворачивал на очень низкой скорости и ждал, ждал, ждал, пока машина наконец повернет.
Я думал, что моя машина получила какие-то повреждения, как некоторые другие пилоты, потому что в какой-то момент вся трасса была просто усыпана мелкими обломками. Но на самом деле проблема была в выбранных мною настройках болида.
При более удачных решения в выборе настроек болида мы могли бы оказаться где-то рядом с Джорджем Расселлом [который финишировал 6-м]. Но ничего не поделаешь, нужно просто продолжать бороться», – рассказал Хэмилтон.
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Когда ты - элитный гонщик, чемпион среди чемпионов по титулам, ты привыкаешь бороться за подиумы с соперниками, а не с болидом. Это же очевидно!
В любой сфере.
Разве Алонсо хвалил двигатель Хонда, когда боролся за 10-ку?
Проблема в том КАК он это делал, а не в том, что он говорил очевидное.
И не надо "отмывать" болид Мерседеса больше, чем это делает сам Вольф. Тачила неудачная... И ни в какой момент времени, начиная с 22-го года, не была хотя бы второй силой чемпионата. Всегда кто-то лучше (не считая РБ).
Но тут, как говорится, все крепки задним умом)