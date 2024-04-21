Льюис Хэмилтон: «В жизни не сталкивался с настолько сильной недостаточной поворачиваемостью. Подумал, что повредил машину»

Теги Гран-при Китая Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон отметил неудачный выбор настроек болида на гонку в Китае.

Пилот «Мерседеса» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу Гран-при, признав, что выбрал неправильный вариант настроек на квалификацию и гонку.

«Я подумал, что в начале заезда, должно быть, зацепил кого-то [и повредил болид], потому что я в жизни не сталкивался с настолько сильной недостаточной поворачиваемостью. Так что я поворачивал на очень низкой скорости и ждал, ждал, ждал, пока машина наконец повернет.

Я думал, что моя машина получила какие-то повреждения, как некоторые другие пилоты, потому что в какой-то момент вся трасса была просто усыпана мелкими обломками. Но на самом деле проблема была в выбранных мною настройках болида.

При более удачных решения в выборе настроек болида мы могли бы оказаться где-то рядом с Джорджем Расселлом [который финишировал 6-м]. Но ничего не поделаешь, нужно просто продолжать бороться», – рассказал Хэмилтон.

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13 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Забавно конечно. 7 кратный со 100+ победами проигрывал 4 из 6 своих напарников 🤣🤣🤣
Забавно слышать это от тебя. Если что, 2-х кратный МЕГАБОГ, проиграл 3 напарникам из 5.
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Ответ Клименко
Он и счас на плохом болиде не ездит. Те же Феррари в том сезоне страдали намного больше с резиной, но не ныли. Болид Мерс просто не хороший, не комфортный, не самовозный, но он не плохой точно. И все, как лошадка капризная, так наш жокей обуздать ее не в силах
Вы когда все это пишете, ставьте перед собой таблицу прошлого сезона, где этот "неумеха" выше всех, кроме ньюивозки, на этом болиде.
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Зато всё равно столько позиций при этом отыграл, что очень даже неплохо.
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Хэмилтон: Никогда в жизни не ездил на таком плохом болиде. Подумал что это болид Формулы 2.
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Ответ Великий Алонсо
Да ты и в принципе в своей карьере ни разу в жизни на плохом болиде не ездил, Мерседес сейчас тоже неплохой, так что нефиг ныть, напарника лучше обгоняй, которому ты проигрываешь в одну калитку.
Он и счас на плохом болиде не ездит. Те же Феррари в том сезоне страдали намного больше с резиной, но не ныли. Болид Мерс просто не хороший, не комфортный, не самовозный, но он не плохой точно. И все, как лошадка капризная, так наш жокей обуздать ее не в силах
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Ответ Пинок Ногоев
Вы когда все это пишете, ставьте перед собой таблицу прошлого сезона, где этот "неумеха" выше всех, кроме ньюивозки, на этом болиде.
А как оно было с позапрошлым сезоном и нынешним? В том году сэру выкатили болид специально по его запросам. Потенциальную скорость сэра не отрицаю, но нестабильность и капризность, которые были всегда и проявились сильно без самовозки, притча во языцех
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Ответ Клименко
А как оно было с позапрошлым сезоном и нынешним? В том году сэру выкатили болид специально по его запросам. Потенциальную скорость сэра не отрицаю, но нестабильность и капризность, которые были всегда и проявились сильно без самовозки, притча во языцех
Но это же нормально!
Когда ты - элитный гонщик, чемпион среди чемпионов по титулам, ты привыкаешь бороться за подиумы с соперниками, а не с болидом. Это же очевидно!
В любой сфере.
Разве Алонсо хвалил двигатель Хонда, когда боролся за 10-ку?
Проблема в том КАК он это делал, а не в том, что он говорил очевидное.
И не надо "отмывать" болид Мерседеса больше, чем это делает сам Вольф. Тачила неудачная... И ни в какой момент времени, начиная с 22-го года, не была хотя бы второй силой чемпионата. Всегда кто-то лучше (не считая РБ).
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Ответ Any
Зато всё равно столько позиций при этом отыграл, что очень даже неплохо.
Нормальный результат, хотя стартовать все-таки лучше было из боксов с нормальными настройками и на медиуме с последующим переходом на хард.
Но тут, как говорится, все крепки задним умом)
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