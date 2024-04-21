Шарль Леклер: «На жестких шинах «Макларен» был на полсекунды быстрее нас – пока не знаю причины»

Леклер признал нехватку скорости на Гран-при Китая.

Пилот «Феррари» отметил, что в этот раз команда не могла соперничать с конкурентами из « » по скорости, что проявилось при использовании наиболее жестких по составу шин.

«Да, я удивился, сегодня соперники из «Макларена» были невероятно быстры. Нам помогло то, что днище на болиде Оскара Пиастри было повреждено в одном из инцидентов, а вот Норрис был очень и очень быстр, как и оба пилота «Ред Булл».

Вот почему, как я уже говорил, подиум в этот раз не был для нас возможен. Но вообще было странно видеть, что на шинах «хард» «Макларен» был на полсекунды быстрее нас. Я пока не знаю точной причины этого.

Из этого уик-энда мы можем вынести не так уж много положительных моментов. Поскольку наша цель подразумевает достижение совсем не таких результатов. Думаю, нам должны помочь грядущие обновления машины, над подготовке которых мы сейчас и сосредоточены. Они зададут направление для дальнейшего развития машины по ходу этого сезона, так что я надеюсь, что мы все сделали правильно», – рассказал .

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