Тото Вольфф: «Вы видели, каково сегодня было Хэмилтону – возможно, мы переборщили с настройками»

Вольфф огорчен темпом «Мерседеса» в Китае.

Руководитель « » разочарован итогами Гран-при Китая, где стал шестым, а – девятым.

«Думаю, если учитывать в целом результат работы пилотов и команды, сегодня был не лучший день. Мы недостаточно хорошо справились.

Нам не хватало темпа. Нужно копнуть глубже. У нас будут кое-какие обновления в Майами, которые похожи на хороший шаг вперед – посмотрим, поможет ли это нам.

Это не очень хорошая машина. Мы видим ошибки, допущенные при ее разработке. При настройке болида мы хотели пойти по более агрессивному пути, чтобы понять, нужно ли нам сделать что-то совсем иное с машиной – и вы видели, каково сегодня было Льюису [Хэмилтону], так что, возможно, мы переборщили.

Болид не был быстрым. Вы слышали, как он [Хэмилтон] говорил по радио, что машина не хочет поворачивать, и мы видели это по данным, видели, что есть проблема.

Посмотрим [исправят ли что-то обновления в Майами]. Надеюсь, они немного нам помогут», – сказал .

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й