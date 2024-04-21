Тото Вольфф: «Вы видели, каково сегодня было Хэмилтону – возможно, мы переборщили с настройками»

Теги Гран-при Китая Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Вольфф огорчен темпом «Мерседеса» в Китае.

Руководитель «Мерседеса» разочарован итогами Гран-при Китая, где Джордж Расселл стал шестым, а Льюис Хэмилтон – девятым.

«Думаю, если учитывать в целом результат работы пилотов и команды, сегодня был не лучший день. Мы недостаточно хорошо справились.

Нам не хватало темпа. Нужно копнуть глубже. У нас будут кое-какие обновления в Майами, которые похожи на хороший шаг вперед – посмотрим, поможет ли это нам.

Это не очень хорошая машина. Мы видим ошибки, допущенные при ее разработке. При настройке болида мы хотели пойти по более агрессивному пути, чтобы понять, нужно ли нам сделать что-то совсем иное с машиной – и вы видели, каково сегодня было Льюису [Хэмилтону], так что, возможно, мы переборщили.

Болид не был быстрым. Вы слышали, как он [Хэмилтон] говорил по радио, что машина не хочет поворачивать, и мы видели это по данным, видели, что есть проблема.

Посмотрим [исправят ли что-то обновления в Майами]. Надеюсь, они немного нам помогут», – сказал Вольфф.

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

25 комментариев
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Ответ Орбит Орбит
утешай себя этими 109:109 при полном протекторате команды. а вот Рассел реально в первый год укатал Лабрастьера))
Если бы был протекторат, то Хэмилтон слету бы стал чемпионом, команда наоборот больше работала на Фуфлонсо.
Ага, а средняк Окон укатал Алонсо. Расселл слил и в квалах, и в гонках был похуже в первый сезон, но в куче гонок был фарт с машинами безопасности. Во втором сезоне фарт закончился и всё стало на свои места.
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Ответ Великий Алонсо
Хэмилтон был натянут в 2007. Хэмилтон был натянут на более быстром Макларене в 2010-2012. Всегда когда у них были более менее равные машины, Алонсо натягивал Хамильтона. Впитывай.
Хэмилтон раскатал Алонсо в квалах и в гонках возил, особенно после того как вкатился после первых гонок. В 2010-2012 гг. машины были разные, и это спорный вопрос какая машина была быстрее. Имеет смысл сравнивать только в одной команде и там Алонсо натянут новичком. Это факт.
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Ответ Божий посланник
Где все рекорды без самовозки? Самый обычный гонщик, за рулем того мерседес 90% пелотона так же штамповала бы титулы
Где все рекорды без самовозки у Ферстаппена? 90 % гонщиков штамповала бы титулы за рулем Ред Булла. Отличие Хэмилтона в том, что за всю карьеру он собрал мощнейших напарников и всех их победил. А у Ферстаппена - Албоны и Пересы, разницу чувствуешь?
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Ответ Mittermeyer
За все время у Хэмилтона было только 2 сильных напарника это Алонсо и Рассел, но никого из них он не победил. С Алонсо была ничья, а Рассел по прошествии 3 совместных сезонов расскатал его в 2 из 3.
Сильный напарник Рассел вкатывался 2 сезона? Из всех клоунов на ветке формулы ты однозначно номер 1, с большим отрывом ))
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Ответ EconomistGl
Комментарий удален модератором
Не в бровь, как говорится, а в глаз😂
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Ответ Клименко
Расселл в этом сезоне укатает Хэма как вторикеллу. Сэр эталон самовозника, как только машинка выпадает из узкого окна его предпочтений, слив напарнику идет гигантский. Рассел тоже экспериментирует с настройками, но едет намного лучше и стабильнее. ИМХО пилоты, которые способны управлять нестабильным задом машины, намного сильнее и больше выжимают из возможностей, чем антиподы Феттель или Хэм. Если бы Ф1 не была соревнованием по экономии резины, Макс бы привозил соперникам еще больше
А ты случайно это не писал в прошлом году?
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Ответ Божий посланник
Феттель и Гамилтон 2 главных вора современной ф1. Урвать 11 титулов на двоих, являясь нулём без самовоза это надо уметь
Можно глянуть результаты прошлого года.Расселл один из лучших гонщиков молодого поколения и хэм снял все вопросы, которые возникли у недалёкие, годом ранее. Я очень надеялся посмотреть на Алика в паре с расселлом, но этому уже не суждено случиться а жаль. Предположу что там в каждой гонке была бы истерика от алика)
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как он ныл всю гонку все видели, он прав.. каждые 15 минут ныл :)
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Расселл в этом сезоне укатает Хэма как вторикеллу. Сэр эталон самовозника, как только машинка выпадает из узкого окна его предпочтений, слив напарнику идет гигантский. Рассел тоже экспериментирует с настройками, но едет намного лучше и стабильнее.
ИМХО пилоты, которые способны управлять нестабильным задом машины, намного сильнее и больше выжимают из возможностей, чем антиподы Феттель или Хэм. Если бы Ф1 не была соревнованием по экономии резины, Макс бы привозил соперникам еще больше
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Как же бомбит у неудачников от Люиса!
Нужно иметь очень специфический склад ... плавленного сырка, чтоб на серьезных щах говорить, что можно стать 7 (!!!) раз Чемпионом мира в чем либо вообще (хоть в плевках на дальность), случайно!
Не имея таланта и не умея использовать свои шансы.
Хотя прямо вчера, на полностью неспособной к поворотам тачке, Люис забрал почти победу на ровном месте, когда она проплывала мимо на дожде.
Самое неприятное, что уверен, был бы он белым и одевался в кожаный куртон, хейтеров было бы на порядок меньше.
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Ответ EconomistGl
Если бы был протекторат, то Хэмилтон слету бы стал чемпионом, команда наоборот больше работала на Фуфлонсо. Ага, а средняк Окон укатал Алонсо. Расселл слил и в квалах, и в гонках был похуже в первый сезон, но в куче гонок был фарт с машинами безопасности. Во втором сезоне фарт закончился и всё стало на свои места.
повторяй это почаще.))
+2
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Рассел разорвал Хэмилтона в клочья в первый совмествный сезон 2022 года и вытирает ноги об Хэмилтона в 2024 году. О каких 2 годах вкатывания идёт речь у Юрия Греха не понятно
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мы это слышали) зачетное нытьё
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Ответ Великий Алонсо
Если бы Хэмилтон завершил карьеру в 2021, то многие бы так и не поняли, что без самовоза он никто. Но он остался и срамит свою репутацию 7 кратного, Расселл наглядно показывает, что 100 побед, 7 титулов это лишь пустая, надутая статистика на самовозе, Хамильтон ничем не отличается от Хюлькенбергов и Магнуссенов. Тоже самое было и с Феттелем, когда Риккардо его натянул без самвоза, а потом и Леклер. Тоже самое будет и с Ферстаппеном, если он после эры самовоза не завершит карьеру.
Комментарий удален модератором
Ответ EconomistGl
Где все рекорды без самовозки у Ферстаппена? 90 % гонщиков штамповала бы титулы за рулем Ред Булла. Отличие Хэмилтона в том, что за всю карьеру он собрал мощнейших напарников и всех их победил. А у Ферстаппена - Албоны и Пересы, разницу чувствуешь?
Ну сколько можно? Ф-1 - это соревнование напарников? Нет. Ферстаппен победил действующего семикратного. Это достаточно сильный противник?
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Ответ Дмитрий Дудников
Ну сколько можно? Ф-1 - это соревнование напарников? Нет. Ферстаппен победил действующего семикратного. Это достаточно сильный противник?
А можно уточнить, когда это он его победил?
Вот только не пиши про 21-ый год... не позорься.
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