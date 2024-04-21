Тото Вольфф: «Вы видели, каково сегодня было Хэмилтону – возможно, мы переборщили с настройками»
Вольфф огорчен темпом «Мерседеса» в Китае.
Руководитель «Мерседеса» разочарован итогами Гран-при Китая, где Джордж Расселл стал шестым, а Льюис Хэмилтон – девятым.
«Думаю, если учитывать в целом результат работы пилотов и команды, сегодня был не лучший день. Мы недостаточно хорошо справились.
Нам не хватало темпа. Нужно копнуть глубже. У нас будут кое-какие обновления в Майами, которые похожи на хороший шаг вперед – посмотрим, поможет ли это нам.
Это не очень хорошая машина. Мы видим ошибки, допущенные при ее разработке. При настройке болида мы хотели пойти по более агрессивному пути, чтобы понять, нужно ли нам сделать что-то совсем иное с машиной – и вы видели, каково сегодня было Льюису [Хэмилтону], так что, возможно, мы переборщили.
Болид не был быстрым. Вы слышали, как он [Хэмилтон] говорил по радио, что машина не хочет поворачивать, и мы видели это по данным, видели, что есть проблема.
Посмотрим [исправят ли что-то обновления в Майами]. Надеюсь, они немного нам помогут», – сказал Вольфф.
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Ага, а средняк Окон укатал Алонсо. Расселл слил и в квалах, и в гонках был похуже в первый сезон, но в куче гонок был фарт с машинами безопасности. Во втором сезоне фарт закончился и всё стало на свои места.
ИМХО пилоты, которые способны управлять нестабильным задом машины, намного сильнее и больше выжимают из возможностей, чем антиподы Феттель или Хэм. Если бы Ф1 не была соревнованием по экономии резины, Макс бы привозил соперникам еще больше
Нужно иметь очень специфический склад ... плавленного сырка, чтоб на серьезных щах говорить, что можно стать 7 (!!!) раз Чемпионом мира в чем либо вообще (хоть в плевках на дальность), случайно!
Не имея таланта и не умея использовать свои шансы.
Хотя прямо вчера, на полностью неспособной к поворотам тачке, Люис забрал почти победу на ровном месте, когда она проплывала мимо на дожде.
Самое неприятное, что уверен, был бы он белым и одевался в кожаный куртон, хейтеров было бы на порядок меньше.
Вот только не пиши про 21-ый год... не позорься.