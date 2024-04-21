Джордж Расселл о 6-м месте: «Это лучшее, на что мы могли рассчитывать»

Теги Гран-при Китая Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл оценил результат команды на Гран-при Китая.

Пилот «Мерседеса» признал, что вряд ли мог рассчитывать на что-то большее, чем 6-е место, учитывая текущие возможности машины и скорость конкурентов.

«Думаю, это лучшее, на что мы могли рассчитывать. Мы знаем, в каких областях провалились в этот уик-энд. В трех последних гонках мы боролись с Фернандо Алонсо, Оскаром Пиастри, так что 6-е место – это наша текущая позиция.

Но вообще это был интересный уик-энд, мы использовали два варианта настроек болида с пятницы по воскресенье, и теперь нам есть над чем поработать и что изучить. Ведь в конечном счете главным образом нам нужно продолжать изучать данные и стремиться улучшать характеристики болида.

Что касается борьбы с «Феррари» – ты никогда не оставляешь надежды и всегда пытаешься что-то сделать. Ты едешь как можно быстрее, но в конечном счете все равно оказываешься на той позиции, которая подразумевается уровнем твоей машины в расстановке сил. Так происходит со всеми. Такова «Формула-1».

Нам нужно просто продолжать работать, стараться сократить отставание, больше навязывать борьбу «Феррари» и Ландо Норрису, стараться приблизиться к «Ред Булл», – рассказал Расселл.

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2 комментария
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если Рассел положит так до конца года, болельщикам Сэра Лабрастьера придется весь Спортс добавить в черный список
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поглумился над превозмогателем в квале и добавил пинка в гонке, зачёт
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