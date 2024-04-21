Льюис Хэмилтон: «Я благодарен за то, что вообще сумел заработать очки»

доволен попаданием в топ-10 на Гран-при Китая.

Пилот « » отметил, что с учетом старта с 18-й позиции на что-то большее, чем просто попадание в очковую зону, ему рассчитывать и не приходилось.

«Я благодарен за то, что вообще сумел заработать очки. Чего-то большего я в этот уик-энд и не ждал.

Будем надеяться, что на следующем Гран-при нам удастся сделать шаг вперед. До тех пор мы вернемся на базу на следующей неделе и постараемся лучше подготовить нашу машину к Гран-при Майами. И лучше провести следующий гоночный уик-энд», – рассказал Хэмилтон.

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