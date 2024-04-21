Льюис Хэмилтон: «Я благодарен за то, что вообще сумел заработать очки»

Теги Гран-при Китая Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон доволен попаданием в топ-10 на Гран-при Китая.

Пилот «Мерседеса» отметил, что с учетом старта с 18-й позиции на что-то большее, чем просто попадание в очковую зону, ему рассчитывать и не приходилось.

«Я благодарен за то, что вообще сумел заработать очки. Чего-то большего я в этот уик-энд и не ждал.

Будем надеяться, что на следующем Гран-при нам удастся сделать шаг вперед. До тех пор мы вернемся на базу на следующей неделе и постараемся лучше подготовить нашу машину к Гран-при Майами. И лучше провести следующий гоночный уик-энд», – рассказал Хэмилтон.

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13 комментариев
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Ответ agiptm21
максимум, что он выжал - это максимум нытья.. всю гонку только его переговоры и слышали по радио, как он бедный страдает :)
все жалуются на тачку, когда с ней что-то не так. А все эти претензии только на предвзятости основаны. Вроде уже и так Хэм три года не побеждает, а люди все еще его за любой чих попрекать будут
+11
-3
+8
Ответ Данил Ильинский
выжал максимум с гонки. Должен был еще Пиастри обходить, но видимо резина не позволяла чего-то большего
максимум, что он выжал - это максимум нытья.. всю гонку только его переговоры и слышали по радио, как он бедный страдает :)
+14
-8
+6
Ответ Клименко
Ой какой я молодец, что на этом драндулете заработал не 1, а целый 2 очка (спасибо, что Стролл такой нуб). А что напарник в квале меня порвал и в гонке привез вечность - это я так тестирую ведро и вообще у меня нет мотивации. Я свой скилл показал в спринте, а что в квале все прибавили пару секунд к своим временам, а я лишь 7 десятых - это опять машина виновата, никак не хочет настраиваться, пора Росбергу звонить
Набрал больше очков за уик энд чем "великий" тефлонсо на более лучшей машине и вровень с Расселом и по квалам у них 1-1 здесь. И запишись уже к доктору на прием
+7
-2
+5
выжал максимум с гонки. Должен был еще Пиастри обходить, но видимо резина не позволяла чего-то большего
+8
-4
+4
Ответ Клименко
Еще больше ))) поставь. Когда макофан глорит за пилота, который их кинул 10 лет назад, это конечно признак огромной кчемости
Слив засчитан)))))))
+4
-1
+3
Ответ Клименко
Ты слил как только начал приводить аргументы к личности
Ну то есть ты когда пишешь что-то про Хэмилтона, то сразу автоматом сливаешься, ибо у тебя всегда претензии именно к личности. Ок, запомнили.
+3
0
+3
Молодец, Льюха! 🙂 Сделал всё, сто мог)
+2
0
+2
Ответ Клименко
А как у них по сезону, дохтур?
Как у них по сезону будем смотреть после последней гонки. 14 очков отыграть раз плюнуть или ты не знал ?))) Кстати когда Хэм закончит с Ф1 твоя жизнь и без того никчемная вообще потеряет смысл)))))))
+4
-3
+1
Ой какой я молодец, что на этом драндулете заработал не 1, а целый 2 очка (спасибо, что Стролл такой нуб). А что напарник в квале меня порвал и в гонке привез вечность - это я так тестирую ведро и вообще у меня нет мотивации. Я свой скилл показал в спринте, а что в квале все прибавили пару секунд к своим временам, а я лишь 7 десятых - это опять машина виновата, никак не хочет настраиваться, пора Росбергу звонить
+6
-6
0
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