Шарль Леклер: «Скорость пропала с переходом на шины «хард»

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Леклер объяснил неудачное выступление на Гран-при Китая.

По словам пилота «Феррари», в гонке потеря темпа произошла из-за плохой работы болида на самых жестких по составу шинах:

«Скорость пропала с переходом на шины «хард». Изначально у нас была довольно хорошая стратегия, но затем, с появлением на трассе машины безопасности, все команды в итоге оказались в одинаковых условия – на одинаковых стратегиях и на шинах «хард». И нам пришлось труднее, чем мы предполагали.

«Макларен» был быстрее нас. Когда мы были на шинах «медиум», я полагал, что попадание на подиум может быть вполне возможным. Но затем, на втором отрезке [на «харде»] я понял, что этого не случится».

Леклера также спросили про план «D» с одним пит-стопом, и считал ли он его не особо предпочтительным, учитывая порядковую букву:

«Не обязательно. Если всегда обозначать наиболее предпочтительный вариант стратегии буквой «А», то соперники все будут знать заранее. Так что мы меняем порядок обозначений, чтобы не давать всей информации конкурентам. Но да, сегодня план «D» явно не было для нас наиболее предпочтительным. Но из-за появления на трассе машины безопасности мы просто не могли действовать как-то иначе».

Еще Леклера попросили прокомментировать старт гонки, где из-за плотной борьбы с Сайнсом пилот «Феррари» проиграл позицию Расселлу:

«Я пока не видел повтор. В тот момент я смотрел направо. Я потом заметил машину слева, но не обратил внимания, кто именно это был».

Что случилось на Гран-при Китая: «Макларен» выиграл подиум в стратегическое казино, «Феррари» рвалась в топ-3 с 6-го, два сэйфти-кара

2 комментария
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прохладная погода и жесткая резина - наименее благоприятные условия для болида фур. и пока все этапы за исключением австралии были в таких условиях. остаётся брать, что можно взять в такой ситуации
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