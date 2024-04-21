Андреа Стелла о 2-м месте Норриса: «Ф-1» часто удивляет»
В «Макларене» удивлены второму месту Норриса в Шанхае.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал впечатляющее выступление Ландо Норриса, который финишировал вторым на Гран-при Китая.
«Ландо удивлен? Мы тоже! Честно говоря, мы приехали сюда, полагая, что будем минимизировать ущерб, однако на самом деле смогли соревноваться.
Поул-позиция к спринту, мы могли стать вторыми в спринте, наверное, если бы не проблема в первом повороте. Вчера мы навязали борьбу в квалификации, а сейчас провели сильную гонку.
Безусловно, надо отточить свое понимание болида, однако «Ф-1» часто удивляет, ведь она чувствительна к такому большому количеству параметров. Хороший результат, приятный сюрприз, и я очень рад за мужчин и женщин в «Макларене». Отличная работа», – заявил менеджер.
Ландо Норрис: «Поспорил, что мы окажемся в 35 секундах позади «Феррари». Рад, что ошибся»
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