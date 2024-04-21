Андреа Стелла о 2-м месте Норриса: «Ф-1» часто удивляет»

Теги Гран-при Китая Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Авто

В «Макларене» удивлены второму месту Норриса в Шанхае.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал впечатляющее выступление Ландо Норриса, который финишировал вторым на Гран-при Китая.

«Ландо удивлен? Мы тоже! Честно говоря, мы приехали сюда, полагая, что будем минимизировать ущерб, однако на самом деле смогли соревноваться.

Поул-позиция к спринту, мы могли стать вторыми в спринте, наверное, если бы не проблема в первом повороте. Вчера мы навязали борьбу в квалификации, а сейчас провели сильную гонку.

Безусловно, надо отточить свое понимание болида, однако «Ф-1» часто удивляет, ведь она чувствительна к такому большому количеству параметров. Хороший результат, приятный сюрприз, и я очень рад за мужчин и женщин в «Макларене». Отличная работа», – заявил менеджер.

Ландо Норрис: «Поспорил, что мы окажемся в 35 секундах позади «Феррари». Рад, что ошибся»

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4 комментария
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Удачненько сработала тактика 1 пит-стопа, поверили в работу с шинами Ландо, молодцы. Ну, и, разные другие факторы сошлись.
Жаль Осе задницу подбили, очков могло быть больше...
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С одной стороны, отличный результат, а с другой как-то фигово, что к 5 этапу чемпионата инженеры толком не знают возможности машины. Притом, что она не революционная, а эволюция прошлогодней.
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