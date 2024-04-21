Макс Ферстаппен: «Ощущения потрясающие. Машина ехала практически как по рельсам»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен остался доволен победой на Гран-при Китая.

Пилот «Ред Булл» отметил, что получил удовольствие от выступления на этапе в Шанхае и от работы болида по ходу гонки.

«Ощущения потрясающие. Мы были невероятно быстры на протяжении всего уик-энда. Управлять машиной было одно удовольствие на шинах любого типа.

Мы хорошо пережили рестарты, а машина ехала практически как по рельсам, я мог делать с ней все, что только хотел.

После таких уик-эндов остаются потрясающие ощущения, и то, чего мы смогли добиться на этом Гран-при – это и правда фантастика», – рассказал Ферстаппен.

Гонка «Ф-1» в Шанхае. Норрис сорвал дубль «Ред Булл», Алонсо подвели стратеги

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну, хоть не пересказывает сказки дядюшки Римуса, а говорит правду. Похвально.
+13
-3
+10
А как же превозмогания на 5 машине чемпионата? Не будут за Макса болеть сэроглоры
+16
-7
+9
Ответ Minuvert
Макс подливает бензина в костер сторонников разных болидов с Пересом
Всегда ржал с этих конспиролухов. Они не понимают очевидное, что болиды у Макса с Пересом одинаковые, а вот сами пилоты - разные, как и стиль их пилотажа и предпочтения в поведении машины
+11
-4
+7
Макс подливает бензина в костер сторонников разных болидов с Пересом
+11
-5
+6
Если бы не сейфти, то привёз бы 40 секунд.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий