Макс Ферстаппен: «Ощущения потрясающие. Машина ехала практически как по рельсам»

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Пилот «Ред Булл» отметил, что получил удовольствие от выступления на этапе в Шанхае и от работы болида по ходу гонки.

«Ощущения потрясающие. Мы были невероятно быстры на протяжении всего уик-энда. Управлять машиной было одно удовольствие на шинах любого типа.

Мы хорошо пережили рестарты, а машина ехала практически как по рельсам, я мог делать с ней все, что только хотел.

После таких уик-эндов остаются потрясающие ощущения, и то, чего мы смогли добиться на этом Гран-при – это и правда фантастика», – рассказал Ферстаппен.

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