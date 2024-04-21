Макс Ферстаппен: «Ощущения потрясающие. Машина ехала практически как по рельсам»
Ферстаппен остался доволен победой на Гран-при Китая.
Пилот «Ред Булл» отметил, что получил удовольствие от выступления на этапе в Шанхае и от работы болида по ходу гонки.
«Ощущения потрясающие. Мы были невероятно быстры на протяжении всего уик-энда. Управлять машиной было одно удовольствие на шинах любого типа.
Мы хорошо пережили рестарты, а машина ехала практически как по рельсам, я мог делать с ней все, что только хотел.
После таких уик-эндов остаются потрясающие ощущения, и то, чего мы смогли добиться на этом Гран-при – это и правда фантастика», – рассказал Ферстаппен.
Гонка «Ф-1» в Шанхае. Норрис сорвал дубль «Ред Булл», Алонсо подвели стратеги