Шарль Леклер: «Феррари» слегка пожертвовала квалификацией ради гонки, цель – подиум»
Леклер надеется, что расчет «Феррари» в Шанхае оправдается.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что шестая позиция по итогам квалификации к Гран-при Китая не отражает истинный потенциал Скудерии.
«Полагаю, сегодня дело не только в подготовке покрышек, ведь в этом аспекте мы сделали шаг вперед, а скорее в характеристиках первого сектора. Я понимал, что в нем мы слегка пожертвуем скоростью в квалификации ради темпа в гонке. У нас хорошие настройки, просто жаль, что мы все оказались в полутора десятых.
В первом сегменте ощущения были хорошие, а в третьем ветер поменялся, и мы немного потеряли их.
Важно, что случится в воскресенье. Я часто это говорил, когда мы были довольны результатом по субботам и разочаровывались по воскресеньям. Цель на завтрашнюю гонку – подиум, хотя придется непросто, особенно если заезд пройдет как сегодня, когда мы все ехали в «паровозике DRS». В таком случае обгонять очень тяжело. Если подобного не случится, то, думаю, можно провести хорошую гонку», – заявил монегаск в эфире Sky Sport.
Шарль также отметил, что обсудил с напарником Карлосом Сайнсом инцидент в спринте:
«Да, да, никаких проблем нет».
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