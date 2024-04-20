Ландо Норрис: «Борьба с Алонсо была плотной. Я мало что мог сделать»

Теги Гран-при Китая Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ландо Норрис Авто

Норрис доволен квалификацией в Китае .

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, где стал четвертым.

«Я очень счастлив. Борьба с Фернандо [Алонсо] была плотной. Я мало что мог сделать. «Ред Булл», очевидно, в другой лиге в этот уик-энд – как в квалификации, так и в гонке.

Но это все же хороший день. Хотел бы я оказаться впереди Фернандо? Да. Есть ли в болиде дополнительный темп на 0,02 секунды? Да. Что есть, то есть – это хорошая позиция для гонки.

Мы получаем много данных от болида. Наша проблема в деградации шин, нам не удается поддерживать их в пределах нужных температур», – сказал Норрис.

Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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