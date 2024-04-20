Ландо Норрис: «Борьба с Алонсо была плотной. Я мало что мог сделать»
Норрис доволен квалификацией в Китае .
Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, где стал четвертым.
«Я очень счастлив. Борьба с Фернандо [Алонсо] была плотной. Я мало что мог сделать. «Ред Булл», очевидно, в другой лиге в этот уик-энд – как в квалификации, так и в гонке.
Но это все же хороший день. Хотел бы я оказаться впереди Фернандо? Да. Есть ли в болиде дополнительный темп на 0,02 секунды? Да. Что есть, то есть – это хорошая позиция для гонки.
Мы получаем много данных от болида. Наша проблема в деградации шин, нам не удается поддерживать их в пределах нужных температур», – сказал Норрис.
Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й