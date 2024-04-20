Макс Ферстаппен: «Машиной было очень приятно управлять, финальный круг получился действительно неплохим»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен остался доволен выступлением в квалификации к Гран-при Китая.

Пилот «Ред Булл» сумел одержать победу в квалификационной сессии, и в воскресной гонке будет стартовать с первой позиции.

«После спринта у нас появилось несколько новых идей относительно настроек болида, и я думаю, что в квалификации наша машина работала даже лучше.

Да, я определенно очень доволен тем, как прошла квалификация. Машиной было очень приятно управлять, а финальный круг в третьем сегменте получился действительно неплохим.

Я также рад возможности выступать здесь на сухой трассе. Условия были очень хорошими, так что да, я получил удовольствие», – рассказал Ферстаппен.

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