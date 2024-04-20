Макс Ферстаппен: «Машиной было очень приятно управлять, финальный круг получился действительно неплохим»
Ферстаппен остался доволен выступлением в квалификации к Гран-при Китая.
Пилот «Ред Булл» сумел одержать победу в квалификационной сессии, и в воскресной гонке будет стартовать с первой позиции.
«После спринта у нас появилось несколько новых идей относительно настроек болида, и я думаю, что в квалификации наша машина работала даже лучше.
Да, я определенно очень доволен тем, как прошла квалификация. Машиной было очень приятно управлять, а финальный круг в третьем сегменте получился действительно неплохим.
Я также рад возможности выступать здесь на сухой трассе. Условия были очень хорошими, так что да, я получил удовольствие», – рассказал Ферстаппен.
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Макс Ферстапппен 2022 - н.в. «Машина очень быстрая, приятно управлять, и что вы мне сделаете я в другом городе»
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