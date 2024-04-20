Тото Вольфф о 2-м месте Хэмилтона: «Мы понимаем, что соперники просто боролись друг с другом и тем самым замедляли себя»

Вольфф оценил выступление «Мерседеса» в спринте перед .

Исполнительный директор команды считает, что второе место в спринт-заезде стало возможным только из-за борьбы конкурентов « » друг с другом.

«Да, у нас была скорость, так что положительные моменты стоит выделить. Тем не менее, реалистично оценивая ситуацию мы понимаем, что соперники просто боролись друг с другом и тем самым замедляли себя.

Наша машина – в топ-6 по скорости. Вот, что мы должны признать и работать над улучшением ситуации в дальнейшем», – рассказал .

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