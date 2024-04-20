Тото Вольфф о 2-м месте Хэмилтона: «Мы понимаем, что соперники просто боролись друг с другом и тем самым замедляли себя»

Теги Гран-при Китая Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф оценил выступление «Мерседеса» в спринте перед Гран-при Китая.

Исполнительный директор команды считает, что второе место Льюиса Хэмилтона в спринт-заезде стало возможным только из-за борьбы конкурентов «Мерседеса» друг с другом.

«Да, у нас была скорость, так что положительные моменты стоит выделить. Тем не менее, реалистично оценивая ситуацию мы понимаем, что соперники просто боролись друг с другом и тем самым замедляли себя.

Наша машина – в топ-6 по скорости. Вот, что мы должны признать и работать над улучшением ситуации в дальнейшем», – рассказал Вольфф.

Спринт «Ф-1» в Китае: Хэмилтон на подиуме, Алонсо и «Феррари» устроили рубилово

7 комментариев
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До подписания контракта Хэмилтона с Феррари
Тото Вольфф: Льюис проезжал лучшие круги в своей жизни, он с каждым кругом прибавлял.

После подписания контракта Хэмилтона с Феррари
Тото Вольфф: Льюису просто повезло, что соперники боролись друг с другом.
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Р - реализм.
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Ответ Luca di Montezemolo
Он говорит про места на трассе, а не о силе команд,типа мерс способен приехать на место с 1 по 6, значит входит в топ 6, звучит лучше чем 4-5 машина чемпионата.
Аааа, точно!
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