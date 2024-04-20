Ландо Норрис: «Ужасный гоночный темп – ничего нового»

Норрис признал неудачу в шанхайском спринте ожидаемой.

Пилот « » стал шестым в спринте на Гран-при Китая после старта с поула.

Британский спортсмен извинился перед командой за потерю позиций на первом круге, но признал, что в любом случае не мог рассчитывать на победу.

«Да, никаких шансов. Вероятно, я мог финишировать на одну или две позиции выше, но на этом все.

У « » сегодня очень хороший темп, Джордж [Расселл] быстро нас настигал, у [Хэмилтона] тоже была скорость, у « », даже у «Феррари». Мне удавалось выживать только за счет DRS. Если бы не DRS, я бы быстро оказался позади их всех.

Наш гоночный темп сегодня был ужасным, что было в каком-то смысле ожидаемо из-за особенностей трассы и ограничений болида. Ничего нового», – заявил Ландо.

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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