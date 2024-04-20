Макс Ферстаппен: «Я хотел выиграть, но не думал, что победа будет такой»

Ферстаппен не ожидал доминирования в спринте в Шанхае.

Гонщик « » Макс Ферстаппен заявил, что отрыв в 13 секунд на финише спринта на Гран-при Китая стал для него сюрпризом.

«Все прошло гораздо лучше, чем я предполагал. Конечно, я хотел выиграть, но не думал, что победа будет такой.

Похоже, после пяти-шести кругов все слегка износили шины, и в этот момент мы начали отрываться. Разумеется, у нас тоже была деградация, но меньше, чем у остальных», – сообщил нидерландец.

Макс Ферстаппен: «Пилотировать довольно тяжело из-за того, что ветер сильно меняется каждый день»

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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