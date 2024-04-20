Макс Ферстаппен: «Я хотел выиграть, но не думал, что победа будет такой»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен не ожидал доминирования в спринте в Шанхае.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что отрыв в 13 секунд на финише спринта на Гран-при Китая стал для него сюрпризом.

«Все прошло гораздо лучше, чем я предполагал. Конечно, я хотел выиграть, но не думал, что победа будет такой.

Похоже, после пяти-шести кругов все слегка износили шины, и в этот момент мы начали отрываться. Разумеется, у нас тоже была деградация, но меньше, чем у остальных», – сообщил нидерландец.

Макс Ферстаппен: «Пилотировать довольно тяжело из-за того, что ветер сильно меняется каждый день»

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Космовоз и на этот раз не подвел.
+9
-2
+7
https://imgflip.com/i/8nf2qf
+4
0
+4
"Не думал, что победа будет такой легкой". Стартовал 4-м в 2 сек разницы от 1 места, в результате 13 сек привез, что в сумме дает 15 сек разницы за 19 кругов. А если бы стартовал первым, то привез бы под 20+ сек , а это больше секунды с круга самому быстрому преследователю. Перес от него отстал на 15 сек. Один только скилл тупо не может дать такой разницы. Ладно бы там остановки были и механики или стратеги тупанули, но нет, чистая гонка без остановок и замесов для Макса и Переса. Самовоз детектед. Одно дело когда самовозишь другие команды, но РБ пошли дальше, у Макса самовоз даже относительно напарника. Так держать.
+4
-1
+3
Дождь спутал РБ все карты, испугались 4 месту в квале и раскрыли тачку и попалились. Ну ничего во 2 квале и гонке чуть приглушат, время еще есть.
0
0
0
Ответ Александр Илюхин
Космовоз и на этот раз не подвел.
Да, разгонялся только дольше)
0
0
0
Ответ Александр Илюхин
Космовоз и на этот раз не подвел.
Был бы хороший пилот в космовозе - в квале был бы поул.)
+2
-2
0
Ответ Rodbert
"Не думал, что победа будет такой легкой". Стартовал 4-м в 2 сек разницы от 1 места, в результате 13 сек привез, что в сумме дает 15 сек разницы за 19 кругов. А если бы стартовал первым, то привез бы под 20+ сек , а это больше секунды с круга самому быстрому преследователю. Перес от него отстал на 15 сек. Один только скилл тупо не может дать такой разницы. Ладно бы там остановки были и механики или стратеги тупанули, но нет, чистая гонка без остановок и замесов для Макса и Переса. Самовоз детектед. Одно дело когда самовозишь другие команды, но РБ пошли дальше, у Макса самовоз даже относительно напарника. Так держать.
так и сам макс не раз говорил, что пилот может дать разницу всего пару десятых на круге, остальное зависит от машины.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий