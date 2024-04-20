Льюис Хэмилтон: «Я и забыл, каково это – лидировать в заезде»

Теги Гран-при Китая Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон подвел итоги спринта перед Гран-при Китая.

Пилот «Мерседеса» на старте вышел в лидеры гонки, но в итоге все-таки пропустил вперед Макса Ферстаппена и закончил заезд на второй позиции.

«Это лучший для меня результат за очень долгое время. Так что я, разумеется, очень и очень этому рад. Сегодня мы не могли бороться с «Ред Булл», но команда в любом случае сделала огромный шаг вперед, мы добились значительного прогресса. Как минимум можно сказать, что дождь [в пятничной спринт-квалификации] действительно нам помог, и в таких условиях мы смотрелись намного лучше.

Я и забыл, каково это – лидировать в заезде. Отличные ощущения, пусть они и продлились недолго. Но я в любом случае благодарен за то, что это случилось», – рассказал Хэмилтон.

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5 комментариев
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Отличный результат для Хэма, но корыто не заслуживает этого места, впрочем теперь начинается вся заново и цель пройти в ку3, а потом не застрять в дрс поезде навечно. Глянул повтор словив спойлер небольшой, начало и конец ничего, остальное очень скучно , знал бы где перемотать сделал бы это . Вообще Хэм молодец, но если бы не дождевая недоквала, застрял бы на этом корыте , убил бы шины за остальными, и приехал бы гораздо ниже.
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Рад за Хэма!
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Ответ sir_shir
а столько слез было, что машина плохая! а оно вон как на самом деле! это конечно не как раньше на последнем по скорости моторовозе превозмогать, а тут на второй по силе машине - значит всё дело в скилле, которого нет )
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