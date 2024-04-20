Льюис Хэмилтон: «Я и забыл, каково это – лидировать в заезде»

Хэмилтон подвел итоги спринта перед .

Пилот « » на старте вышел в лидеры гонки, но в итоге все-таки пропустил вперед Макса Ферстаппена и закончил заезд на второй позиции.

«Это лучший для меня результат за очень долгое время. Так что я, разумеется, очень и очень этому рад. Сегодня мы не могли бороться с « », но команда в любом случае сделала огромный шаг вперед, мы добились значительного прогресса. Как минимум можно сказать, что дождь [в пятничной спринт-квалификации] действительно нам помог, и в таких условиях мы смотрелись намного лучше.

Я и забыл, каково это – лидировать в заезде. Отличные ощущения, пусть они и продлились недолго. Но я в любом случае благодарен за то, что это случилось», – рассказал Хэмилтон.

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