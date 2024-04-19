Оскар Пиастри: «В какой-то момент переключился на нейтральную передачу – и потерял на этом время»

Пиастри объяснил неудачное выступление в спринт-квалификации в Китае.

Пилот « » отметил, что в один из моментов допустил ошибку и переключил коробку передач на нейтральную передачу. Из-за чего и потерял время.

Пиастри закончил сессию с 8-м результатом, уступив лучшему времени Норриса 3 секунды.

«Я думал, что все идет нормально, но потом на последнем круге произошел небольшой неприятный момент, когда я переключился на нейтральную передачу. Не знаю, сколько именно времени я потерял в этом моменте, но думаю, что достаточно много.

Да, этого бы все равно не хватило, чтобы побороться с Ландо Норрисом за первую позицию, потому что он выступил действительно здорово. Но все равно немного досадно. Что сказать, просто так бывает», – рассказал .

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