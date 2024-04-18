Юки Цунода: «Я прибавляю каждую гонку уже 2 года и пока не достиг своей лучшей формы»

Цунода сообщил о непрекращающемся прогрессе.

После уверенного старта сезона-2024 Юки Цунода заявил, что ему еще есть куда расти как пилоту.

«На самом деле у меня ощущение, что я прибавляю каждую гонку уже два года, и развитие продолжается. Это процесс, и мне не кажется, что я достиг своей лучшей формы.

В начале прошлого года болид был не самым хорошим, поэтому было трудно показать себя. К счастью, сейчас машина проявляет себя здорово, и я могу сражаться топ-10, так что у меня больше шансов, люди больше меня замечают. Это сочетание факторов. Конечно, я прибавил, но и команда тоже», – отметил гонщик «РБ».

Юки высказался о том, как ему помогает сотрудничество с опытным :

«Я не копирую его настройки, они на меня не влияют, потому что у нас очень разные стили пилотажа. Это просто не работает для моего стиля. Я учусь у него другому: как справляться с какими-то ситуациями, напряженными моментами, всяким психологическим вещам».

Наконец, японский спортсмен поделился ожиданиями от первого для себя :

«Каждый гоночный уик-энд – это вызов, но особенно тут, ведь это новая трасса. Я скорее чувствую себя новичком, чем опытным пилотом».

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