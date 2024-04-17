Юки Цунода о скептиках: «Рад, когда мне удается доказать таким людям их неправоту»

Цунода старается не обращать внимания на критиков в «Ф-1».

Пилот « » с самого начала карьеры в «Формулы-1» подвергался критике – в основном за отсутствие стабильности и большое количество ошибок. Однако со временем японцу удалось набрать хорошую форму, и в нынешнем сезоне Цунода смотрится увереннее более опытного .

«Знаете, мне нравится доказывать некоторым людям, что они ошибаются. Так происходит всегда.

И так было в случае и с Ником де Врисом. Люди [в 2023 году] говорили, что Ник может стать первым номером команды. И в целом я ко всему этому привык – ну, знаете, для меня в этом нет ничего особенного. И я рад тому, когда мне удается доказать таким людям их неправоту.

Я просто продолжают делать то, что делаю. И в конечном счете именно так и нужно действовать, чтобы демонстрировать хороший уровень выступлений, быть хорошим гонщиком «Формулы-1». Это то, что обычно отличает топ-гонщиков. Я просто стараюсь и дальше удивлять людей», – рассказал .

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