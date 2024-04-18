Серхио Перес: «Думаю, что узнаю свое будущее в ближайшие недели. И я на сто процентов уверен, что продолжу выступать в «Ф-1»

Перес оценил шансы остаться в « ».

Контракт гонщика с «Ред Булл» истекает в конце года и стороны пока не договорились о его продлении. При этом признал, что активные движения на рынке пилотов, которые начались в начале года после объявления о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари», внесли коррективы в его планы:

«Да, движения на рынке пилотов начались раньше, чем мне бы того хотелось. Мне кажется, что с учетом того, как вообще развивается ситуация на рынке пилотов, мы должны довольно быстро принять решение. Думаю, что узнаю свое будущее в ближайшие недели. И да, ситуация развивается очень быстро, так что вряд ли мне придется долго ждать».

При этом Перес уверен, что точно продолжит выступать в «Формуле-1» в следующем году, даже если потеряет место в «Ред Булл»:

«Да, я уверен на все сто процентов. И я по-прежнему готов работать. В конце концов, я хоть и очень давно выступаю в «Формуле-1», но мне всего 34 года. А видя, до какого возраста сейчас некоторые пилоты продолжают выступать в гонках, мы понимаем, что в наши дни карьеры могут быть намного длиннее. Я по-прежнему свеж, полон сил и мотивирован. И не сомневаюсь в том, что в следующем году продолжу выступать в «Формуле-1».

Алонсо ушел с трансферного рынка «Ф-1» – а интриги еще остались?