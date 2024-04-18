Серхио Перес: «Думаю, что узнаю свое будущее в ближайшие недели. И я на сто процентов уверен, что продолжу выступать в «Ф-1»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес оценил шансы остаться в «Ред Булл».

Контракт гонщика с «Ред Булл» истекает в конце года и стороны пока не договорились о его продлении. При этом Перес признал, что активные движения на рынке пилотов, которые начались в начале года после объявления о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари», внесли коррективы в его планы:

«Да, движения на рынке пилотов начались раньше, чем мне бы того хотелось. Мне кажется, что с учетом того, как вообще развивается ситуация на рынке пилотов, мы должны довольно быстро принять решение. Думаю, что узнаю свое будущее в ближайшие недели. И да, ситуация развивается очень быстро, так что вряд ли мне придется долго ждать».

При этом Перес уверен, что точно продолжит выступать в «Формуле-1» в следующем году, даже если потеряет место в «Ред Булл»:

«Да, я уверен на все сто процентов. И я по-прежнему готов работать. В конце концов, я хоть и очень давно выступаю в «Формуле-1», но мне всего 34 года. А видя, до какого возраста сейчас некоторые пилоты продолжают выступать в гонках, мы понимаем, что в наши дни карьеры могут быть намного длиннее. Я по-прежнему свеж, полон сил и мотивирован. И не сомневаюсь в том, что в следующем году продолжу выступать в «Формуле-1».

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4 комментария
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Уже не в первый раз у Великой Алонсы раздвоение личности. И смеяться уже не хочется. Всё очень серьёзно, всё очень запущено/ клиника/.
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Ответ Великий Алонсо
Этой немощи нечего делать в Ред Булл.
Не хочет туда Алонсо , не хочет. Ну или не зовут))
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