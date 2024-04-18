Макс Ферстаппен о Гран-при Китая: «Подход останется неизменным. Мы всегда стараемся побеждать – куда бы ни приехали»

Ферстаппен оценил свои шансы выиграть .

Трасса в Шанхае остается одной из немногих в календаре «Формулы-1», где пока ни разу не удалось победить:

«Думаю, подход останется неизменным. Мы всегда стараемся побеждать – куда бы ни приехали. Просто на эту трассу мы не приезжали уже несколько лет, и я в любом случае не слишком беспокоюсь о том, что мне нужно победить на какой-то конкретной трассе [заполнив пробелы], я просто хочу победить, вот и все.

При этом мы действительно не приезжали сюда несколько лет, и это [проведение гоночного уик-энда со спринтом] добавит остроты ситуации. Будет чуть больше неизвестных, чем обычно. Вероятно, команды не так хорошо подготовятся. Полагаю, для болельщиков это сделает гонку интереснее».

Ферстаппен, который по-прежнему не является большим поклонником идеи спринтов, при этом поддержал идею изменения формата уик-энда – благодаря которому в промежутке между спринтом и квалификацией к основной гонке командам будет разрешено вносить в настройки болида изменения, а режим закрытого парка действовать не будет:

«Раньше самым раздражающим моментом было то, что сразу же после первой практики вы отправлялись в квалификацию. И если вам не удавалось подобрать рабочие настройки болида, вам приходилось мучиться с ними весь остаток уик-энда. Теперь же у команд хотя бы будет больше возможностей оптимизировать настройки. Думаю, в целом это хорошо скажется на качестве гонок.

Вообще я бы предпочел провести здесь обычный уик-энд. Но у нас хотя бы будет новый, доработанный формат. Надеюсь, ситуация изменится к лучшему».

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