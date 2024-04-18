«Мото Драйв» для всей семьи пройдет на автодроме «Игора Драйв»

29 и 30 июня на автодроме «Игора Драйв» впервые пройдет спортивно-зрелищное мероприятие «Мото Драйв». Большой спортивный праздник для поклонников активного отдыха и насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей.

На главной трассе автодрома пройдут соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам «Моторинг», в которых примут участие 28 команд и 210 райдеров. В субботу пройдут квалификационные заезды, а в воскресенье – 5 гонок, где в борьбе за подиум сойдутся быстрейшие гонщики в классах Superbike и Supersport. Первые – мотоциклы с двигателем до 1000 «кубов», которые прошли ряд серьезных модификаций и разгоняются свыше 300 км/ч. Supersport – «средний класс», в котором участвуют 2- и 4-цилиндровые мотоциклы с объемом двигателя до 750 см3.

В субботу впервые на основной трассе мотокросса пройдут соревнования по эндуро, которые станут частью спортивной программы «Мото Драйв». На треке длиной 1750 метров, оборудованном дополнительными препятствиями, пройдет гонка, где выступят десятки любителей и опытных спортсменов.

В воскресенье лучшие гонщики страны сойдутся в динамичной гонке 5 на 5. Соревнования пройдут на трассе суперкросса с «острыми» трамплинами, волнами и резкими поворотами и трассе эндуро с бревнами, камнями и катушками выше человеческого роста. Спортсменам предстоит проехать пять гонок по пять кругов. Кто окажется быстрее – эндуристы или кроссмены – решит гонка.

Для тех, кто хочет улучшить свои навыки управления мотоциклом на пересеченной местности, научиться прыгать через бревна, преодолевать каменные и другие преграды, пройдет мастер-класс по эндуро от Давида Леонова, одного из ведущих российских эндуро-гонщиков, чемпиона России по эндуро-кроссу, мастера спорта по мотокроссу и многократного призера чемпионата России по мотокроссу.

В мото-уик-энд зрителей ждут не только напряженные состязания, но и развлечения. В главном паддоке автодрома создаст приятную атмосферу и задаст ритм дня музыкальная фура, на сцене которой выступят DJ и кавер-группы. Еще один сюрприз – «Драйв шоу» от первого и единственного в России и Европе автотеатра. Это цирковое шоу с элементами танцевальных и вокальных номеров в исполнении артистов «Ленинград Центра». У Главной трибуны гостей ждет динамичное барабанное шоу и «Уличная классика». Здесь появятся площадки для паркура, хип-хопа и воркаута, где для всех желающих пройдут мастер-классы. Будет за что поболеть и помимо мотогонок: импровизированные соревнования по BMX и панна – уличный футбол 1 на 1 в клетке. Кроме этого, будет установлена конструкция для граффити, которая к концу дня превратится в яркую фотозону.

Посетителей ждут экскурсии в боксы, общение с райдерами во время прогулки по пит-лейну шоссейно-кольцевой трассы, автограф- и фотосессии, выступление стандрайдеров. Приятным дополнением дня станет вкусная еда в зоне фуд-траков и развлекательная программа для детей с рысью Сидом, любимым талисманом автодрома. Дополнительный заряд эмоций ждет гостей фестиваля в Картинг-центре. Прокатные заезды на открытой трассе длиной 1200 метров с интересной конфигурацией позволят почувствовать скорость, азарт и дух соперничества.

Продажа билетов на «Мото Драйв» уже открыта на официальном сайте.