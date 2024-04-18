Шарль Леклер: «Феррари» должна оказаться ближе к «Ред Булл» в Китае на бумаге»

Леклер рассчитывает подтянуться к «Ред Булл» в Шанхае.

Пилот «Феррари» ожидает, что на Гран-при Китая Скудерия окажется ближе к « », чем на предыдущих этапах.

«Думаю, в гонке да, окажемся – но посмотрим.

Естественно, прошло очень много времени с тех пор, как мы тут были. Я видел, что трассу покрасили или там было что-то странное. Посмотрим, как будет вести себя машина, какими станут основные ограничения в гонке, но на бумаге, считаю, мы должны оказаться ближе.

Я гонялся тут только дважды. Но это очень и очень интересный автодром, где приятно пилотировать. Есть очень много траекторий, особенно в первых трех поворотах, во всех этих длинных виражах. Есть много способов проехать эти повороты, что делает борьбу захватывающей.

У нас лишь одна практика перед квалификацией, и надо найти лучший способ как можно скорее. Но, повторюсь, это интересный вызов», – отметил Шарль.

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