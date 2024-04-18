Шарль Леклер: «Феррари» должна оказаться ближе к «Ред Булл» в Китае на бумаге»

Теги Гран-при Китая Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер рассчитывает подтянуться к «Ред Булл» в Шанхае.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ожидает, что на Гран-при Китая Скудерия окажется ближе к «Ред Булл», чем на предыдущих этапах.

«Думаю, в гонке да, окажемся – но посмотрим.

Естественно, прошло очень много времени с тех пор, как мы тут были. Я видел, что трассу покрасили или там было что-то странное. Посмотрим, как будет вести себя машина, какими станут основные ограничения в гонке, но на бумаге, считаю, мы должны оказаться ближе.

Я гонялся тут только дважды. Но это очень и очень интересный автодром, где приятно пилотировать. Есть очень много траекторий, особенно в первых трех поворотах, во всех этих длинных виражах. Есть много способов проехать эти повороты, что делает борьбу захватывающей.

У нас лишь одна практика перед квалификацией, и надо найти лучший способ как можно скорее. Но, повторюсь, это интересный вызов», – отметил Шарль.

Стратеги «Феррари» больше не похожи на клоунов «Ф-1». Что изменилось?

Фредерик Вассер о Гран-при Китая: «Для меня самый главный вопрос заключается в том, каким будет состояние асфальта на трассе»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь, что так. И меньше 15 сек на финише будет серьёзным достижением
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий