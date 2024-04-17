Макс Ферстаппен о Гран-при Китая: «Нужно постараться как можно лучше настроить машину и подумать о работе с шинами»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Китая.

Пилот «Ред Булл» ранее выражал недовольство тем, что организаторы выбрали этап в Шанхае для проведения уик-энда со спринтом. Притом, что последний раз гонка в Китае проводилась в 2019 году.

«Мы с нетерпением ждем Гран-при Китая, ведь это будет настоящим испытанием, особенно учитывая то, в этот уик-энд будет проведет спринт.

А поскольку мы не гонялись на этой трассе с 2019 года, с учетом всего одной сессии свободных заездов нам будет нужно постараться как можно лучше настроить машину и подумать о работе с шинами.

Вообще в Китае отличная гоночная трасса с уникальной конфигурацией и сложными поворотами, а длинные прямые дают возможность для обгонов. Мне всегда нравилась эта трасса, так что я жду начала уик-энда», – рассказал Ферстаппен.

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