Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Китая-2024

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Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Китая
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 85 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 70
3. Шарль Леклер («Феррари») – 64
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 59
5. Ландо Норрис («Макларен») – 40
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 34
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 25
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 24
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 17
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 9
11. Юки Цунода («РБ») – 7
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 3
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
15. Алекс Албон («Уильямс») – 0
16. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
17. Даниэль Риккардо («РБ») – 0
18. Эстебан Окон («Альпин») – 0
19. Пьер Гасли («Альпин») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 155 очков
2. «Феррари» – 129
3. «Макларен» – 74
4. «Мерседес» – 42
5. «Астон Мартин» – 33
6. «РБ» – 7
7. «Хаас» – 4
8. «Уильямс» – 0
9. «Заубер» – 0
10. «Альпин» – 0
 

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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3 комментария
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Норрис видимо как Хюлькеньерг будет, только тот без подиумов, а этот без побед
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Непривычно видеть Мерседес на 4-м месте.
Да ещё и с таким отрывом от лидеров.
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