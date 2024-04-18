Гран-при Китая-2024. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Китая.
Заезды «Формулы-1» в Шанхае покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Шанхай Интернэшнл, Шанхай
19-21 апреля 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 6:30 ☁️
Квалификация к спринту: 10:30 ☁️
Суббота
Спринт: 6:00 ☁️
Квалификация: 10:00 ☁️
Воскресенье
Гонка: 10:00 ☁️
время московское
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