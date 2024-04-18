Гран-при Китая-2024. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Китая.

Заезды «Формулы-1» в Шанхае покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

19-21 апреля 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 6:30 ☁️

Квалификация к спринту: 10:30 ☁️

Суббота

Спринт: 6:00 ☁️

Квалификация: 10:00 ☁️

Воскресенье

Гонка: 10:00 ☁️

время московское

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