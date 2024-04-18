Гран-при Китая-2024. Расписание трансляций

Теги Гран-при Китая Формула-1 Авто

Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Китая.

Заезды «Формулы-1» в Шанхае покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Шанхай Интернэшнл, Шанхай
19-21 апреля 2024 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
Практика: 6:30 ☁️
Квалификация к спринту: 10:30 ☁️
 
Суббота 
 
Спринт: 6:00 ☁️
Квалификация: 10:00 ☁️
 
Воскресенье 
 
Гонка: 10:00 ☁️
 
время московское
 

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10 комментариев
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Шанхай, как же мы скучали!
+7
0
+7
Холодная погода и скользкий асфальт это будет интересно.
+3
0
+3
Было бы идеальное расписание если бы не спринт в 6 утра
+2
0
+2
Сейчас бы туда 🙂
+1
-1
0
Когда там Рик уже надерет задницы? Пора начинать?
+2
-2
0
красивая реклама китайского суперкара вышла. Кими и Чжоу гоняются. конец меня порадовал, как две машины в одну сливаются. а Кими - легенда!
https://www.youtube.com/watch?v=gMHY3tg2bdw&t=161s
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Ответ Sandzee
Шанхай, как же мы скучали!
Мы прилетели в Китай не случайно
В сказочный мир нас мечта позвала
Было вокруг всё овеяно тайной
Эта великая чудо-страна

https://www.youtube.com/watch?v=7WNFURB6Ats
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Ответ Rodbert
Когда там Рик уже надерет задницы? Пора начинать?
Если Рик в Шанхае не начнёт, то может закончить вообще всё.
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Ответ Rodbert
Когда там Рик уже надерет задницы? Пора начинать?
В смысле пора начинать? Он и не прекращал. Правда надирает он всего одну, своего терапевта-полюбовника, но тем не менее.
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