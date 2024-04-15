Макс Ферстаппен: «На Гран-при Китая было бы разумнее провести обычный гоночный уик-энд, без спринта»

Ферстаппен не поддержал идею проводить спринт на Гран-при Китая.

По мнению пилота « », решение организовать спринт в рамках этапа в Шанхае можно назвать неразумным, учитывая то, что гонки в Китае не проводились с 2019 года.

«Да уж, действительно очень разумный ход. Но вообще это не лучшее решение, ведь когда вы так долго не приезжаете на трассу, то не можете знать наверняка, что именно вас там ждет. Так что на было бы разумнее провести обычный гоночный уик-энд.

С другой стороны, возможно, это придаст всему остроты – и, может быть, именно этого они и добивались, чего хотели бы видеть.

Но с точки зрения исключительно вопроса пилотажа и спортивных результатов, как мне кажется, это не самое умное решение. Посмотрим, что получится в итоге», – рассказал .

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?