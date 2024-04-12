Фернандо Алонсо: «Ключевой момент – Гран-при Австралии. Ко мне пришло понимание, что я хочу продолжать быть гонщиком «Ф-1»

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо рассказал о причинах подписания нового контракта с «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» принял решение продолжить соглашение с британской командой и теперь будет выступать в гоночной серии как минимум до конца 2026 года.

«По сути, с момента презентации болида зимой для меня мало что изменилось. Я еще тогда говорил, что хочу подождать несколько гонок, прежде чем принимать решение о своем будущем. Ведь программа участия в чемпионате становится все более интенсивной.

И я довольно быстро осознал, что моя любовь к «Формуле-1» и преданность «Астон Мартин» остаются неизменными. Однако выступления в «Ф-1» все равно требуют много времени и сил.

Ключевым моментом стал гоночный уик-энд в Австралии. Именно там ко мне пришло понимание, что я хочу продолжать быть гонщиком «Формулы-1». И после этого все решилось довольно быстро.

По сути, в данном случае у команды и гонщика была одна и та же цель – я хотел остаться, а команда хотела меня удержать. А когда желания обоюдны, решение можно найти очень быстро. И я счастлив, что мы продолжим вместе работать, ведь здесь я чувствую себя как дома.

Для меня это еще и вопрос преданности. Мы успели очень многого добиться с тех пор, как начали вместе работать примерно полтора года назад. И я понял, что мы все еще находимся на первом этапе нашего совместного пути, и что я не хочу уходить из команды на этом этапе.

Оценивая ситуацию прямо сейчас, я не могу сказать, когда решу остановиться и закончить карьеру. Ну, по крайней мере, не в 2025 и не в 2026 годах. И частично моя мотивация обусловлена тем, что мне любопытно узнать, какими получатся болиды нового поколения в 2026 году, и каково будет снова работать с «Хондой», – рассказал Алонсо.

«Просто не могу остановиться». Алонсо остался в «Астон Мартин» – кажется, навечно

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
если у Стролла удастся перетянуть Ньюи, то у Фернандо могут появиться шансы на борьбу за первое место. В любом случае, удачи ему!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий