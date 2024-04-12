Фернандо Алонсо: «Ключевой момент – Гран-при Австралии. Ко мне пришло понимание, что я хочу продолжать быть гонщиком «Ф-1»

Алонсо рассказал о причинах подписания нового контракта с «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» принял решение продолжить соглашение с британской командой и теперь будет выступать в гоночной серии как минимум до конца 2026 года.

«По сути, с момента презентации болида зимой для меня мало что изменилось. Я еще тогда говорил, что хочу подождать несколько гонок, прежде чем принимать решение о своем будущем. Ведь программа участия в чемпионате становится все более интенсивной.

И я довольно быстро осознал, что моя любовь к «Формуле-1» и преданность «Астон Мартин» остаются неизменными. Однако выступления в «Ф-1» все равно требуют много времени и сил.

Ключевым моментом стал гоночный уик-энд в . Именно там ко мне пришло понимание, что я хочу продолжать быть гонщиком «Формулы-1». И после этого все решилось довольно быстро.

По сути, в данном случае у команды и гонщика была одна и та же цель – я хотел остаться, а команда хотела меня удержать. А когда желания обоюдны, решение можно найти очень быстро. И я счастлив, что мы продолжим вместе работать, ведь здесь я чувствую себя как дома.

Для меня это еще и вопрос преданности. Мы успели очень многого добиться с тех пор, как начали вместе работать примерно полтора года назад. И я понял, что мы все еще находимся на первом этапе нашего совместного пути, и что я не хочу уходить из команды на этом этапе.

Оценивая ситуацию прямо сейчас, я не могу сказать, когда решу остановиться и закончить карьеру. Ну, по крайней мере, не в 2025 и не в 2026 годах. И частично моя мотивация обусловлена тем, что мне любопытно узнать, какими получатся болиды нового поколения в 2026 году, и каково будет снова работать с «Хондой», – рассказал Алонсо.

«Просто не могу остановиться». Алонсо остался в «Астон Мартин» – кажется, навечно