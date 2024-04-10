Ральф Шумахер: «Сайнсу будет сложно заполучить место в «Ред Булл», если решение будет принимать Марко»

высказался о возможных перестановках в составе пилотов «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что команде «Ред Булл» не стоит тянуть до лета с принятием решения по составу гонщиков команды на следующий сезон.

«Я не очень верю в то, что решение по составу пилотов в «Ред Булл» будут принимать только летом. Потому что именно сейчас началась горячая фаза – на рынке тот же . Действовать нужно сейчас. Ну и является кандидатом на то, чтобы освободить место в кокпите «Ред Булл».

тоже еще на рынке. Так что «Ред Булл» нужно принимать решение сейчас.

При этом Сайнс вряд ли будет приоритетным вариантом для . Ведь однажды он уже отпустил его. В тот раз он фактически поменял Сайнса на Ферстаппена, потому что посчитал, что Макс будет явно сильнее, как гонщик.

Так что Сайнсу будет сложно заполучить место в «Ред Булл», если решение будет принимать Гельмут Марко», – рассказал Шумахер.

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