Ральф Шумахер: «Сайнсу будет сложно заполучить место в «Ред Булл», если решение будет принимать Марко»
Ральф Шумахер высказался о возможных перестановках в составе пилотов «Ред Булл».
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что команде «Ред Булл» не стоит тянуть до лета с принятием решения по составу гонщиков команды на следующий сезон.
«Я не очень верю в то, что решение по составу пилотов в «Ред Булл» будут принимать только летом. Потому что именно сейчас началась горячая фаза – на рынке тот же Сайнс. Действовать нужно сейчас. Ну и Перес является кандидатом на то, чтобы освободить место в кокпите «Ред Булл».
Алонсо тоже еще на рынке. Так что «Ред Булл» нужно принимать решение сейчас.
При этом Сайнс вряд ли будет приоритетным вариантом для Гельмута Марко. Ведь однажды он уже отпустил его. В тот раз он фактически поменял Сайнса на Ферстаппена, потому что посчитал, что Макс будет явно сильнее, как гонщик.
Так что Сайнсу будет сложно заполучить место в «Ред Булл», если решение будет принимать Гельмут Марко», – рассказал Шумахер.
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