Карлос Сайнс: «Скачок в эффективности стратегии «Феррари» связан исключительно с возможностями нового болида»

объяснил прогресс «Феррари» в стратегии по ходу гонок.

Пилот Скудерии считает, что улучшение выступлений команды и более грамотная работа со стратегией по ходу гонок связаны с тем, что эти возможности дает «Феррари» новая машина.

«За последние три года мы добились прогресса в эффективности стратегии, мы постоянно прибавляли. Но скачок в эффективности стратегии, который вы видите в этом году, связан исключительно с возможностями нового болида.

Мне кажется, что именно наличие машины, позволяющей вам проявлять гибкость в подходе к стратегии – это то, чего еще в прошлом году у нас не было, и мы были скованы необходимостью проводить пит-стопы на конкретных кругах.

Раньше у нас просто не было возможности при необходимости удлинить отрезок. Износ шин был настолько сильным, что порой казалось, что соперники могут удлинить свои отрезки, а потом догнать нас даже на «харде».

В прошлом году у нас вообще не было гибкости в подходе к стратегии, и мы не могли ничего сделать, не гоняясь. Поэтому и казалось, что во многих случаях мы допускали стратегические ошибки.

Но когда у вас есть машина, которая намного лучше работает с шинами, и два гонщика, которые могут чаще атаковать на пределе, и при этом вы можете проявлять гибкость в своих действиях – то и стратегия команды становится намного лучше», – рассказал Сайнс.

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