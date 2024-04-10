Карлос Сайнс: «Скачок в эффективности стратегии «Феррари» связан исключительно с возможностями нового болида»

Теги Гран-при Японии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс объяснил прогресс «Феррари» в стратегии по ходу гонок.

Пилот Скудерии считает, что улучшение выступлений команды и более грамотная работа со стратегией по ходу гонок связаны с тем, что эти возможности дает «Феррари» новая машина.

«За последние три года мы добились прогресса в эффективности стратегии, мы постоянно прибавляли. Но скачок в эффективности стратегии, который вы видите в этом году, связан исключительно с возможностями нового болида.

Мне кажется, что именно наличие машины, позволяющей вам проявлять гибкость в подходе к стратегии – это то, чего еще в прошлом году у нас не было, и мы были скованы необходимостью проводить пит-стопы на конкретных кругах.

Раньше у нас просто не было возможности при необходимости удлинить отрезок. Износ шин был настолько сильным, что порой казалось, что соперники могут удлинить свои отрезки, а потом догнать нас даже на «харде».

В прошлом году у нас вообще не было гибкости в подходе к стратегии, и мы не могли ничего сделать, не гоняясь. Поэтому и казалось, что во многих случаях мы допускали стратегические ошибки.

Но когда у вас есть машина, которая намного лучше работает с шинами, и два гонщика, которые могут чаще атаковать на пределе, и при этом вы можете проявлять гибкость в своих действиях – то и стратегия команды становится намного лучше», – рассказал Сайнс.

«Тесты в прямом эфире» – финал альянса «Мерса» и Хэмилтона. Льюис смеется над болидом и в эмоциях от темы «Феррари»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий