Оскар Пиастри: «Леклер провел впечатляющую гонку – не думаю, что сам смог бы проехать ее с одним пит-стопом»
Пиастри оценил вариативность стратегий на Гран-при Японии
Пилот «Макларена» признал, что сделал все, что было в его силах, и высказался о борьбе с двумя гонщиками «Мерседеса».
«Да, стратегии некоторых команд и пилотов сегодня стали сюрпризом. Полагаю, что в «Мерседесе», что поначалу было довольно очевидно, хотели попробовать проехать гонку с одним пит-стопом, используя только шины «хард». Но потом они все-таки вернулись на «медиум».
Леклер провел впечатляющую гонку, совершив всего один пит-стоп. Лично я не думаю, что сам смог бы проехать эту гонку с одним пит-стопом. Так что да, сегодня было многое интересных вещей и решений, которые могут стать очень полезным уроком и из которых можно многое почерпнуть. В целом же нам сегодня просто не хватало скорости», – рассказал Пиастри.
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Ей достаточно назвать круг пит-стопа, а шины, видимо, сами держатся))