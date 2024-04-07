Оскар Пиастри: «Леклер провел впечатляющую гонку – не думаю, что сам смог бы проехать ее с одним пит-стопом»

Пиастри оценил вариативность стратегий на Гран-при Японии

Пилот « » признал, что сделал все, что было в его силах, и высказался о борьбе с двумя гонщиками « ».

«Да, стратегии некоторых команд и пилотов сегодня стали сюрпризом. Полагаю, что в «Мерседесе», что поначалу было довольно очевидно, хотели попробовать проехать гонку с одним пит-стопом, используя только шины «хард». Но потом они все-таки вернулись на «медиум».

провел впечатляющую гонку, совершив всего один пит-стоп. Лично я не думаю, что сам смог бы проехать эту гонку с одним пит-стопом. Так что да, сегодня было многое интересных вещей и решений, которые могут стать очень полезным уроком и из которых можно многое почерпнуть. В целом же нам сегодня просто не хватало скорости», – рассказал .

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