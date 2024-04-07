Оскар Пиастри: «Леклер провел впечатляющую гонку – не думаю, что сам смог бы проехать ее с одним пит-стопом»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Оскар Пиастри Авто

Пиастри оценил вариативность стратегий на Гран-при Японии

Пилот «Макларена» признал, что сделал все, что было в его силах, и высказался о борьбе с двумя гонщиками «Мерседеса».

«Да, стратегии некоторых команд и пилотов сегодня стали сюрпризом. Полагаю, что в «Мерседесе», что поначалу было довольно очевидно, хотели попробовать проехать гонку с одним пит-стопом, используя только шины «хард». Но потом они все-таки вернулись на «медиум».

Леклер провел впечатляющую гонку, совершив всего один пит-стоп. Лично я не думаю, что сам смог бы проехать эту гонку с одним пит-стопом. Так что да, сегодня было многое интересных вещей и решений, которые могут стать очень полезным уроком и из которых можно многое почерпнуть. В целом же нам сегодня просто не хватало скорости», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Японии: «Феррари» стратегически спасла гонку, «Макларен» провалился, «Мерседес» бил экспериментами

3 комментария
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А местные хейтеры считают, что это все команда
Ей достаточно назвать круг пит-стопа, а шины, видимо, сами держатся))
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Блин, очередной диванный эксперт хвалит Леклера, знаний о гонках 0, а все равно туда же. Тут уже пол ветки профессионалов, оценили его как неумеху, который вечно сливает середняку Сайнсу.
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Ответ Виталий Выговский
Блин, очередной диванный эксперт хвалит Леклера, знаний о гонках 0, а все равно туда же. Тут уже пол ветки профессионалов, оценили его как неумеху, который вечно сливает середняку Сайнсу.
Вечно это что в вашем понимании? Сайнс выиграл 21 год только из за сходов Чарли в Монако и Будапеште, 22 вообще молчу, 23 абу даби пока Сайнс пыхтел вне десятки, Леклер вез важные очки думал за стратегов
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