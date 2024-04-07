Шарль Леклер: «Стратегия осталась бы такой же вне зависимости от стартовой позиции – потому что ощущения от работы «медиума» были отличными»

Теги Гран-при Японии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер оценил свое выступление на Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» отметил, что остался доволен проведенной гонкой и тем, как отработал стратегию с одним пит-стопом, растянув отрезок на «медиуме».

При этом, оценивая ситуацию в целом, Леклер признал тот факт, что ему нужно прибавлять в квалификационном темпе.

«Да, я не думаю, что сегодня что-то можно было сделать лучше. Сегодня я доволен. Не думаю, что хоть в чем-то мы могли бы справиться лучше – у нас был действительно хороший темп, мы отлично работали с шинами, коммуникация тоже была на уровне.

Тем не менее, как гонщик ты в первую очередь должен обращать внимание на негативные моменты на дистанции всего уик-энда. И если и здесь, и в Австралии, с гоночным темпом у нас не было никаких проблем, то вот в отношении моего квалификационного темпа такого сказать нельзя. Притом, что обычно в карьере у меня не возникало таких проблем и мне не приходилось усиленно работать над улучшением квалификационного темпа – потому что я почти всегда был хорош по субботам.

Однако вот уже на двух Гран-при подряд мне не удается удержать шины в оптимальном рабочем диапазоне, и именно этой проблеме я уделю основное внимание при подготовке к Гран-при Китая. Мне нужно подобрать более подходящий рабочий диапазон для шин, чтобы по температуре они стабильнее в нем держались. И когда мне удастся решить эту проблему – я уверен, ко мне вернется и скорость в квалификациях.

При этом, как я уже говорил, мои круги в квалификации были не так уж плохи. Вчерашний круг сам по себе получился очень неплохим, просто шины не давали машине достаточного уровня сцепления с трассой. И происходило это потому, что я недостаточно хорошо проводил прогревочный круг. И да, такие вещи и правда расстраивают – ты заканчиваешь круг, радуешься тому, как его проехал, а потом выясняется, что ты далеко позади. Так что мне нужно сосредоточиться на решении данной проблемы».

Что касается стратегии на гонку, то я думаю, что для нас она в любом случае осталась бы примерно такой же, вне зависимости от стартовой позиции. Просто потому что ощущения от работы с шинами «медиум» были отличными. Я хорошо отработал первый отрезок и очень этому рад. Так что стратегия, я полагаю, в любом случае осталась бы неизменной», – рассказал Леклер.

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6 комментариев
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Главное что знает где нужно прибавить, иначе когда гонщик не понимает причину своих неудач, начинает еще сильнее плыть
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Комментарий удален пользователем
Хороший ответ.
Но надо признать, что вдруг и Сайнс прибавил, даже я бы сказал поехал как реальный топ-пилот, а не середняк. И дело тут не только в квалификациях, он и в гонках быстрее и на много.
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Наконец достойное выступление в гонке. Затащил на медиуме, но и стратеги помогли. Однако ложка дёгтя в том, что на такой пилотажной трассе не смог сделать разницу относительно Сайнца.
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сама гонка к сожалению скучноватая была
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