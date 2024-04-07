Фредерик Вассер: «Мы провели сильную гонку – с хорошей стратегией, хорошей работой с шинами»

доволен выступлением «Феррари» на Гран-при Японии

Руководитель Скудерии отметил, что команде удалось неплохо отыграться после не самого сильного выступления в квалификации.

«Очень хорошая гонка для команды. Мы неплохо отыгрались после трудностей, с которыми столкнулись в квалификации. Мы провели сильную гонку – с хорошей стратегией, хорошей работой с шинами. Если мы хотим лучше проводить гоночные уик-энды – в первую очередь нам нужно прибавлять в квалификациях.

Улучшения в работе стратегии в «Феррари»? Частично сама стратегия стала лучше, частично дело в улучшении работы с шинами. Потому что за счет этого вам проще разбираться в разных ситуациях.

Все приходит с уверенностью. Сейчас обстановка на пит-уолл намного спокойнее – и это лучший способ создать более благоприятные условия для работы и принятия правильных решений, когда все работают в одном направлении и все идет гладко.

Ситуация в том, что вам нужно собрать воедино все необходимые компоненты, и как только вы начнете двигаться в нужном направлении – все начнут выкладываться, действовать спокойнее, появится уверенность в себе.

Мы сделали хороший шаг вперед в работе с болидом – и зимой, и даже в последней части прошлого сезона. Команда стала работать намного спокойнее и увереннее», – рассказал Вассер.

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