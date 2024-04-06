Карлос Сайнс: «В продолжительных скоростных поворотах «Ред Булл» и «Макларен» по-прежнему находятся на шаг впереди «Феррари»

Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» отметил, что на «Сузуке» итальянской команде пока не удается соперничать с «Ред Булл» и « » в скоростных поворотах. И что в гонке он все-таки надеется побороться за место на подиуме.

«Мы говорили об этом еще до приезда на – в прошлом году я уступил здесь времени поула одну секунду, в этом же году отрыв составил примерно 0,5 секунды.

Я думаю, что мы сделали шаг вперед и прогресс налицо. Просто для нас это неприятная и аномальная трасса, если говорить о темпе в чистом виде.

Ясно и то, что в таких продолжительных скоростных поворотах «Ред Булл» и «Макларен» по-прежнему находятся на шаг впереди «Феррари». Надеюсь, что завтра мы сможем побороться за подиум. Думаю, что в гонке «Ред Булл» будет для нас недосягаем.

В квалификации мы не могли ничего противопоставить и «Макларену». Отрыв в 0,2 секунды на «Сузуке» – это много. Поскольку, как вы сами можете видеть, соперники позади меня уложились в 0,1 секунды.

Когда ты видишь, что в квалификации кто-то опережает тебя на 0,2 секунды – ты понимаешь, что отыграть такой отрыв невозможно. Надеюсь, мы сможем отыграться в гонке. Да, стартовая позиция на «Сузуке» очень важна, но мы надеемся, что за счет стратегии сможем надавить на соперников и навязать им борьбу», – рассказал .

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